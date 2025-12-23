CAN 2025 : victoire poussive mais précieuse du Nigeria

Annoncé comme l’un des grands prétendants à la victoire finale de la CAN 2025, le Nigeria a tenu son rang sans réellement convaincre. Pour leur entrée en lice dans cette Coupe d’Afrique des Nations, les Super Eagles ont difficilement battu la Tanzanie (2-1), mardi à Fès, au terme d’un match longtemps indécis. L’essentiel est là toutefois : trois points précieux dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

CAN 2025 : le Nigeria gagne sans convaincre face à la Tanzanie

Face à une équipe tanzanienne regroupée et disciplinée, les Nigérians ont rapidement pris le contrôle du ballon. Les intentions étaient claires, avec Victor Osimhen en pointe et Ademola Lookman très actif sur son côté. Les occasions n’ont pas tardé à arriver, mais la finition a longtemps fait défaut.

Osimhen, très surveillé, s’est montré généreux dans l’effort en multipliant les appels et les duels, sans parvenir à trouver la faille. La frustration était palpable, surtout après ce superbe geste refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres.

C’est finalement sur coup de pied arrêté que le Nigeria a débloqué la situation. À la 36e minute, Semi Ajayi s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable et ouvrir le score. Une domination enfin récompensée, même si les Super Eagles auraient pu, et dû, se mettre à l’abri avant la pause.

Au retour des vestiaires, le scénario s’est brièvement inversé. En profitant d’un moment de flottement, la Tanzanie a égalisé à la 50e minute par Charles M’Mombwa. Le match est ainsi totalement relancé.

Un avertissement sans frais, mais un avertissement tout de même. La réaction nigériane ne s’est pas fait attendre. Deux minutes plus tard, Ademola Lookman a remis son équipe devant d’une frappe splendide, après un numéro individuel qui a rappelé pourquoi il est l’un des joueurs les plus attendus de cette CAN 2025.

Nigeria-Tanzanie : un succès important, des doutes persistants

La suite a été plus laborieuse. Le Nigeria a géré sans vraiment tuer le match. Il a laissé planer le doute jusqu’au coup de sifflet final. Malgré une fin de match tendue, les Super Eagles ont tenu bon pour maintenir leur victoire. Ce succès, loin d’être éclatante, leur permet de prendre provisoirement la tête du groupe C, en attendant l’autre rencontre entre la Tunisie et l’Ouganda.