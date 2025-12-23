FLASH INFO: Énorme désillusion confirmée au PSG pour Enrique

Le PSG va terminer l’année civile 2025 sur une mauvaise note. Après la victoire de son équipe en 32e de finale de la Coupe de France, Luis Enrique va devoir se passer de l’un de ses jeunes talents.

PSG : Un Titi out entre 6 à 8 semaines

Nouveau blessé de longue durée pour le PSG. Quentin Ndjantou est, avec David Boly, l’un des deux blessés du Paris Saint-Germain lors du 32e de finale de la Coupe de France samedi dernier contre le Vendée Fontenay. Et les nouvelles données par le journal Le Parisien ne sont pas assez reluisantes après les examens passés par le milieu offensif de 18 ans.

« Alors que le PSG, dans un communiqué médical, avait annoncé que « des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours », ces derniers ont finalement révélé une lésion de grade 3 qui devrait lui imposer une absence entre 6 à 8 semaines, selon nos informations », indique le quotidien régional.

Touché aux ischio-jambiers contre les amateurs de Vendée Fontenay (4-0), samedi soir, Quentin Ndjantou va devoir manquer plusieurs semaines de compétition. Un coup d’arrêt pour le natif d’Arpajon qui a multiplié les apparitions ces derniers mois, et un nouveau coup dur pour l’entraîneur Luis Enrique, qui peine à stabiliser son effectif, entre les retours de blessures, les nouveaux blessés et les absents partis à la Coupe d’Afrique des Nations comme Achraf Hakimi et Ibrahima Mbaye.

Avec une indisponibilité pareille, cela signifie que Ndjantou reviendra au mieux à la mi-février et ratera donc en intégralité le très chargé mois de janvier et ses sept matches au programme. Février promet d’être un peu moins rempli de matches, mais cela signifie que l’international français des moins de 19 ans devrait louper une dizaine de rencontres au total, à un moment, où son équipe aura pourtant besoin de lui vu le turnover qui aura probablement lieu.

