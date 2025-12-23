Coup de théâtre au PSG : Upamecano au Paris SG pour 65M€ ?

Alors que le Bayern Munich pousse pour prolonger son défenseur central, le PSG pourrait avoir une ouverture pour recruter Dayot Upamecano pour 65M€ lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Accord proche entre Dayot Upamecano et le Bayern

En fin de contrat le 30 juin prochain, Dayot Upamecano, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de la planète, attire l’attention de plusieurs grands clubs européens ces derniers mois. Ses qualités, son expérience, mais aussi son leadership séduisent. Une situation dont le Real Madrid compte bien profiter. D’après la presse espagnole, les dirigeants madrilènes ont fait du défenseur bavarois leur priorité estivale pour 2026.

Un accord verbal aurait même déjà été trouvé entre Florentino Pérez et les représentants d’Upamecao. Mais la concurrence est féroce, notamment du côté du PSG et du Bayern Munich, qui tient absolument à conserver son roc de 27 ans. En effet, selon les informations de Foot Mercato, le club allemand et Dayot Upamecano sont quasiment d’accord sur tous les points pour une prolongation de contrat. « Il reste un point à régler concernant sa clause libératoire.

Les Allemands veulent la mettre en place à partir de l’été prochain, tant qu’Upamecano souhaite l’inclure dès cet été », explique le portail sportif, qui précise que « en coulisses, le PSG et le Real Madrid sont prêts à lui offrir ce qu’il souhaite. » Aux dernières nouvelles, le Rekordmeister pourrait finalement faire une concession, ce qui pourrait profiter au Paris Saint-Germain.

Le Bayern Munich prêt à accepter un départ d’Upamecano

Ce mardi soir, le journal munichois Bild assure que la direction du Bayern pourrait accepter les conditions de Dayot Upamecano et inclure une clause libératoire activable dès l’été dans son nouveau contrat. L’ancien joueur du RB Leipzig pourrait donc prolonger juste pour partir pour 65 millions d’euros à l’issue de la saison.

Ce qui permettra au leader de la Bundesliga d’empocher un joli chèque plutôt que de voir son numéro 2 partir librement dans six mois. Une telle situation pourrait bien faire les affaires du Paris Saint-Germain, qui ne devrait pas avoir trop de mal à s’aligner sur un tel montant. À suivre…

