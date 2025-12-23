Mercato : L’OM sabote un accord de l’OL, le duel débute !

L’OM est visiblement déterminé à contrarier les plans de l’OL sur ce mercato. Les Olympiens s’invitent désormais dans la bataille pour Himad Abdelli.

Mercato : L’OM entre en jeu pour Himad Abdelli, l’OL en alerte

Meneur de jeu du SCO d’Angers, Himad Abdelli est actuellement au Maroc afin de disputer la CAN 2025 avec la sélection d’Algérie. L’international algérien se retrouve cependant au cœur d’un bras de fer intense sur le mercato. L’Olympique Lyonnais avait initialement pris les devants pour sa signature.

Himad Abdelli étant sensible au projet OL. Un accord était même annoncé entre les Gones et le milieu offensif de 26 ans. Les dirigeants rhodaniens s’activent désormais pour s’entendre avec leurs homologues du SCO afin de finaliser cette opération. Mais c’était sans contexte sur le réaction de l’OM.

De nombreux supporters marseillais se sont récemment plaints de l’inactivité de Medhi Benatia dans ce dossier. Cette grogne a visiblement porté ses fruits. Puisque la direction de l’OM s’active à présent en coulisse pour détourner Himad Abdelli de son transfert à Lyon, indique Foot Mercato.

Le SCO devra le vendre au plus offrant

L’intrusion de l’Olympique de Marseille dans ce dossier n’est pas fortuit. Roberto De Zerbi a déjà affiché son désir de recruter un véritable numéro 10 cet hiver. De plus, l’OM disposerait actuellement d’une capacité financière supérieure à celle de l’OL pour séduire le SCO.

L'OM AVANCE AUSSI SUR HIMAD ABDELLI 🇩🇿 !!!



L'OL est aussi sur le coup, il sera libre de s'engager où il le souhaite le 1er janvier.





Les négociations entre les deux écuries devraient vite s’intensifier. Himad Abdelli arrive en fin de contrat en juin prochain. Et il refuse jusqu’ici de prolonger avec les Angevins. Il serait même d’accord pour rejoindre Lyon. Mais l’irruption de l’OM risque de changer la donne.

