ASSE : La reprise fixée pour Saint-Etienne

La date de la reprise de l’ASSE est fixée. Les Verts auront cinq jours pour préparer le match contre le FC Mans.

Ligue 2 : L’ASSE glisse à la 3e place du podium

L’ASSE est finalement troisième de la Ligue 2, à la mi-saison. Elle a été délogée de la deuxième place du podium par le Red Star. Le club audonien a bénéficié des trois points du match arrêté contre le SC Bastia, sur décision de la Commission de discipline de la LFP, qui a donné match perdu au club corse, lundi.

Pour rappel, un des projectiles de supporters bastiais avait atteint un joueur adverse et provoqué l’arrêt définitif du match, à la 56e minute, le vendredi 5 décembre dernier. Les deux équipes étaient à égalité (0-0).

L’AS Saint-Etienne (30 points +10) compte donc 5 points de retard sur le leader l’ESTAC et 2 points de moins que le Red Star. Elle est également talonnée par le FC Mans (30 points +5), son adversaire de la 18e journée, le 3 janvier 2026. Ainsi que le Stade de Reims (29 points). La course vers la Ligue 1 s’annonce donc âpre lors de la phase retour de la Ligue 2.

La reprise des entraînements fixée au lundi 29 décembre

Ayant concédé 25 buts et classé 4e pire défense du championnat, l’ASSE cherche à se renforcer, notamment défensivement cet hiver. « On voit encore qu’on concède trop de buts […] », a indiqué Eirik Horneland, après l’élimination de son équipe à Nice en coupe de France.

En attendant les recrues hivernales, les Stéphanois vont reprendre le chemins des entraînements, dès le lundi 29 décembre. Ils vont entamer la préparation de la phase décisive du championnat, mais surtout le déplacement au Mans, 5 jours plus tard.

