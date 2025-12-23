Mercato : Terrible danger pour l’OM autour de Darryl Bakola

Le talent et la précocité de Darryl Bakola attire les regards. Alors que l’OM compte prolonger son contrat, des cadors européens se positionnent déjà pour le recruter.

Mercato OM : Le dossier Darryl Bakola s’embrase !

L’Olympique de Marseille a bien conscience de détenir entre ses mains une pépite très convoitée. En plus du prodige Robinio Vaz, c’est désormais le dossier Darryl Bakola qui place la direction phocéenne sous forte pression. Les Olympiens ont déjà entamé des manœuvres concrètes pour le prolonger.

Le club estime avoir respecté ses engagements en l’intégrant progressivement dans la rotation de Roberto De Zerbi. La preuve ? Darryl Bakola a été titularisé contre Newcastle (2-1) en Ligue des champions. L’OM lui accorde sa confiance. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia souhaitent à tout prix éviter son départ gratuit. Une issue que le club a trop souvent connue par le passé.

Sauf que les négociations piétinent. Même s’il tient une offre de prolongation entre ses mains, Darryl Bakola ne aucun empressement à s’engager sur le long terme. La direction de l’OM attend sa réponse définitive lors de la reprise en janvier. Dans le cas contraire, une vente cet hiver deviendra inévitable comme l’a indiqué le journaliste Sacha Tavolieri.

Cinq clubs européens se positionnent déjà pour le recruter

L’Olympique de Marseille s’attend même à recevoir plusieurs offres pour son jeune talent. Chelsea tenterait même de le recruter avec un projet incluant un prêt au RC Strasbourg. Newcastle, Arsenal, Stuttgart et le Borussia Dortmund surveilleraient aussi sa situation de très près.

L’OM joue donc une partition serrée pour Darryl Bakola. Entre le désir de conserver son prodige et la nécessité financière. Les dirigeants marseillais devront trancher dans les semaines à venir. D’ici là, la pression s’intensifie autour du jeune milieu de terrain.

