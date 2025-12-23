ASSE : Un an de Horneland à Saint-Etienne, un bilan décevant

Arrivé à l’ASSE en décembre 2024, Eirik Horneland a fait le bilan de sa première année à Saint-Etienne. Il évoque un année difficile, marquée par la relégation en Ligue 2.

ASSE : 3e avec 25 buts concédés à la mi-saison

Eirik Horneland a remplacé Olivier Dall’Oglio à la tête de l’encadrement technique de l’ASSE, précisément le 20 décembre 2024. Arrivé comme pompier pour sauver les Verts, qui étaient menacés de relégation, il n’a pas réussi à les maintenir en Ligue 1. Malgré la descente en Ligue 2, le technicien norvégien a été maintenu à son poste par les dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV). Il a pour mission de ramener l’AS Saint-Etienne dans l’élite.

À la mi-saison, les Stéphanois sont 3es au classement avec 30 points, soit 5 de moins que l’ES Troyes, le leader du championnat. Cependant, les Verts possèdent la 4e mauvaise défense de Ligue 2, avec 25 buts concédés en 17 journées.

Bilan : Horneland reconnaît « une année difficile »

Interrogé sur sa première année à l’ASSE, Eirik Horneland dresse un bilan évidemment décevant. « Ça a été une folle année, une année difficile et riche en expériences. […]. On a connu cette relégation en Ligue 2 et depuis cet été, on essaie de continuer à bâtir cette équipe et d’avancer tous ensemble », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Evect.

« Il y a eu beaucoup de décisions à prendre. On est toujours dans une période de transition depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires. On a essayé de bâtir en essayant d’avoir des résultats à court terme et construire sur du long terme », a expliqué le coach de l’AS Saint-Etienne.

Le coach de l’ASSE « toujours confiant dans le projet »

Le coach de 50 ans a ensuite évoqué le projet du groupe canadien, KSV. Malgré la relégation, il y croit toujours. « Je suis toujours confiant dans le projet, dans le fait qu’on arrive à avoir des résultats, dans l’investissement et la volonté que mettent les propriétaires. Ils ont la volonté de faire tout ce qu’il faut pour y arriver, pour remettre ce club où il doit être », a-t-il rassuré.

