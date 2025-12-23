Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca boucle un gros dossier !

Le RC Lens bouge discrètement pour se renforcer pendant ce mercato hivernal. Les Sang et Or s’offrent leur première recrue hivernale.

Le RC Lens est la grande surprise en Ligue 1 pendant cette première partie de la saison. Le technicien français, Pierre Sage a transformé l’équipe depuis son arrivée sur le banc lensois. Les Sang et Or sont actuellement leaders du championnat avant la trêve devant le PSG et l’OM. Il faut des joueurs en pleine forme pour tenir durant toute la saison afin de viser le sacre en Ligue 1.

Malgré un effectif au top, Pierre Sage demande de renforts car le chemin est encore long et les blessures pourraient casser la dynamique. Les dirigeants lensois l’écoutent et ciblent certaines pépites sur le marché des transferts. Avant même l’ouverture du mercato hivernal, un premier transfert est bouclé. Le RC Lens s’offre sa première recrue hivernale. Le club artésien a officialisé ce mardi la signature d’Amadou Haidara. Le milieu de terrain malien s’est engagé jusqu’en 2029.

Le Racing Club de Lens voulait renforcer son entrejeu et a contacté Amadou Haidara. Mis à l’écart à Leipzig, l’international malien a dit oui au leader du championnat français. Le crack malien cherchait du temps de jeu. Car cette saison, le milieu n’a pas encore joué la moindre minute avec Leipzig. Pour conclure le deal, le RC Lens a déboursé 2 M€ fixes plus 1 M€ de bonus liés à la performance.

