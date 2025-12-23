Mercato OM : Le plan pour la doublure de Greenwood dévoilé

L’OM s’active déjà en coulisse en vue de trouver la doublure de Mason Greenwood. Les dirigeants ont même établi un plan bien précis pour cet objectif.

Mercato : L’OM en quête d’une doublure de Mason Greenwood

L’Olympique de Marseille prépare activement son mercato. La direction phocéenne a même déjà identifié un besoin urgent cet hiver : le renforcement de son secteur offensif. La priorité est de dénicher un numéro dix, au profil similaire à celui de Mason Greenwood.

L’attaquant anglais est sans conteste le fer de lance de l’OM, avec 15 buts marqués cette saison. Sauf qu’il ne peut porter tout seul le poids de l’attaque phocéenne. Il faut trouver sa doublure, un nouveau chef d’orchestre capable de vite s’adapter au système de jeu de Roberto De Zerbi. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens.

Notons que les finances de l’OM restent étroites en cette période de transfert. Pour éviter de mettre en péril l’équilibre budgétaire du club, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont élaboré un plan de recrutement très spécifique. Il n’est plus question de transferts secs et coûteux.

L’Olympique de Marseille privilégie des prêts avec option d’achat

Le journaliste Sacha Tavolieri assure en effet que la direction de l’Olympique de Marseille mise désormais sur des prêts assortis d’une option d’achat. Ce montage financier permettra au club d’intégrer une nouvelle recrue, tout en différant son rachat définitif à l’été prochain.

Cette approche est certes prudente. Mais elle témoigne de la volonté de l’OM de rester compétitive dans la course au titre. Les Olympiens espèrent apporter un second souffle à leur attaque pour la suite de la saison. Les noms de Sofiane Diop et Jorge Carrascal circulent déjà à Marseille.

