Mercato ASSE : 4 situations urgentes à régler au plus vite !

L’ASSE a verrouillé l’avenir de son capitaine Gautier Larsonneur jusqu’en 2028. Mais derrière cette belle opération, quatre dossiers brûlants restent en suspens et pourraient vite empoisonner le mercato des Verts.

Mercato ASSE : Brice Maubleu : rester dans l’ombre ou partir ?

Arrivé pour renforcer le poste de gardien, Brice Maubleu vit une aventure stéphanoise bien terne. Hormis une soirée cauchemardesque contre l’OM en Coupe de France (défaite 4-0), l’ancien Grenoblois n’a jamais eu sa chance. À 35 ans, il se contente du banc, en doublure de Larsonneur.

Lire aussi : ASSE : Deux retours annoncés en défense contre Reims

En fin de contrat avec une option d’un an, Maubleu pourrait prolonger dans le cas d’une montée en Ligue 1. Mais cette décision relève plus du pragmatisme que de l’ambition sportive : rester spectateur ou chercher un dernier défi, le choix s’annonce cornélien.

Dennis Appiah : l’oublié de Horneland

Titulaire lors des deux premières journées, Dennis Appiah a rapidement disparu des radars, rattrapé par une blessure au pied et une concurrence féroce. La recrue Joao Ferreira et le revenant Yvann Maçon bouchent désormais l’horizon du latéral de 33 ans.

À voir

Gros ménage à l’OM : Une autre rupture après Ruben Blanco ?

Lire aussi : ASSE : Les Verts décimés au milieu face à Clermont Foot

Fragile physiquement et peu en odeur de sainteté auprès de son entraîneur, Appiah semble filer droit vers une fin de cycle. Une prolongation paraît utopique à ce stade.

Dylan Batubinsika : le mal-aimé de la défense

Annoncé sur le départ cet été, Dylan Batubinsika est resté malgré l’intérêt venu de Turquie. Mais son statut n’a pas évolué : quatrième ou cinquième choix derrière la hiérarchie défensive. À 29 ans, le Congolais n’a plus de temps à perdre. Sans regain de temps de jeu, son avenir s’écrira ailleurs, peut-être dès janvier. L’ASSE doit clarifier sa situation pour éviter un feuilleton inutile.

Florian Tardieu : le taulier en attente de prolongation

Contrairement aux autres, Florian Tardieu est indiscutable dans le onze d’Horneland. Le milieu de 33 ans enchaîne les titularisations et incarne l’expérience d’un vestiaire rajeuni. S’il maintient ce niveau et que la montée se confirme, une prolongation ne ferait aucun doute. Pour lui, l’équation est simple : rester capitaine de route ou céder sa place si le club change de cap.