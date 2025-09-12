PSG : Grosse inquiétude à Paris avant le RC Lens !

Les informations ne sont pas bonnes pour le PSG avant la rencontre face au RC Lens en Ligue 1. Le technicien du club, Luis Enrique n’est pas sûr de conduire l’équipe après sa blessure.

PSG : Luis Enrique, retour incertain malgré les rumeurs

Luis Enrique doit encore patienter. Son retour complet à la tête du PSG reste flou. Le technicien parisien a contracté une blessure pendant la trêve internationale et n’est pas complètement rétabli. En son absence, son fidèle adjoint, Rafael Pol, prend les commandes. D’après As, c’est lui qui a dirigé l’entraînement jeudi. Une situation inhabituelle, mais assumée par le technicien espagnol.

L’intérim ne s’arrête pas là. Pol devrait aussi assurer la conférence de presse d’avant-match. C’est une mauvaise nouvelle avant le choc face aux Sang et Or en Ligue 1. La question centrale demeure : quand Luis Enrique reviendra-t-il vraiment ? Le 17 septembre, Paris doit croiser l’Atalanta Bergame pour l’ouverture de la Ligue des Champions. Mais rien ne garantit sa présence.

Les incertitudes persistent, et les informations se contredisent. Ainsi, selon Le Parisien, l’entraîneur pourrait finalement être de retour dès ce dimanche, pour la réception de Lens. Une version qui s’oppose aux rumeurs venues d’Espagne. Entre espoirs et doutes, le PSG avance donc dans l’attente.

