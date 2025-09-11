Mercato PSG : Safonov répond à la pression du clan Zabarnyi

Alors que le défenseur ukrainien Ilya Zabarnyi a fait ses premiers pas avec le PSG, son clan multiplie les sorties médiatiques afin de pousser le club à se séparer du Russe Matvey Safonov. Mais l’ancien gardien de Krasnodar reste droit dans ses bottes.

Mercato PSG : Zabarnyi réclame le départ de Safonov

Recruté cet été en provenance de Bournemouth pour 66 millions d’euros, Ilya Zabarnyi aurait réclamé au Paris Saint-Germain le départ de Matvey Safonov. « Heureusement, ce gardien ne joue pas. C’est déjà un plus. J’ai également discuté avec Ilya. Je sais qu’il avait effectivement posé comme condition que ce joueur ne fasse pas partie du club français.

Malheureusement, tout ne peut pas se passer comme nous le souhaitons, ou comme Ilya le souhaite. Cet homme a un contrat qui ne peut probablement pas être rompu comme ça », a récemment confié Denys Boyko, ancien gardien ukrainien, sur le plateau de Football 360.

Annoncé au Spartak Moscou dans les derniers instants du mercato, le portier de 26 ans est finalement resté à Paris, mais jusqu’à quand ? Selon certaines indiscrétions, les dirigeants parisiens travaillent en coulisses sur le départ de l’international russe pour le prochain mercato hivernal. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos, puisque Matvey Safonov, lui, ne veut pas entrer dans ces histoires.

Matvey Safonov reste campé sur sa position

Recruté à l’été 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros avec le PSG, Matvey Safonov tient à son contrat qui court jusqu’au 30 juin 2029. Actuellement présent avec sa sélection pour la trêve internationale, le natif de Krasnodar a tout logiquement été interrogé sur son avenir à Paris. Et une nouvelle fois, Safonov a clairement laissé entendre qu’il ne pense à rien d’autre que le terrain et sa concurrence avec Lucas Chevalier.

« Cette question ne devrait pas m’être adressée. Naturellement, je comprends ce qu’on attend de moi et je sais ce que je dois faire. J’essaie donc de prouver ma valeur et qu’on peut me faire confiance pour atteindre l’objectif. (…) Je pense que c’était déstabilisant pour ceux qui lisent les nouvelles, peut-être pour ceux qui ne voulaient pas que je change (de club), mais cela ne m’affecte en rien, parce que je connais la vérité (sourire). J’ai toujours dit que je suis allé en Europe pour affronter les difficultés », a confié le dernier rempart de la Sbornaïa au micro de Match TV. Le clan Ilya Zabarnyi et le Paris Saint-Germain sont donc prévenus !