PSG : Un retour de poids se précise à Paris !

Soulagement pour le PSG avant le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique pourra compter sur un renfort de poids.

PSG : Bonne nouvelle avant le FC Barcelone

Désiré Doué a quitté la sélection française sur blessure. Touché au mollet, le crack du PSG a dû renoncer aux échéances immédiates. Mais son cas inquiète moins que celui d’Ousmane Dembélé. Ce dernier souffre d’une lésion plus grave, à l’ischio-jambier droit, et son absence devrait durer près de six semaines.

Pour Doué, le verdict médical parle d’une lésion au mollet droit. Quatre semaines d’arrêt environ, mais avec une marge de manœuvre. L’international français pourrait réduire ce délai si les soins évoluent favorablement. La presse évoque même un possible retour dès le 27 septembre, contre l’AJ Auxerre. Une entrée en jeu courte, mais utile pour retrouver du rythme.

Ce scénario changerait tout pour le PSG. Car trois rendez-vous majeurs arrivent : Lens en championnat, Atalanta en Ligue des champions, puis l’OM dans le Classique. Sans Doué et sans Dembélé, l’effectif se fragilise. Avec un Doué rétabli plus tôt, l’espoir renaît. L’objectif, en toile de fond, reste Barcelone. Le 1er octobre, en Catalogne, Paris veut frapper fort. Et même si Dembélé manquera ce choc européen, Doué pourrait être présent. Quelques minutes face à Auxerre suffiraient pour faire ce retour.

