ASSE : Kilmer Sports marque des points, malgré la relégation

Une ancienne gloire de l’ASSE se réjouit de l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête du club et critique les anciens responsables stéphanois.

Castaneda : « KSV n’est pas venu à l’ASSE pour faire un coup »

Nouveau propriétaire de l’ASSE depuis juin 2024, Kilmer Sports Ventures met progressivement son projet sportif en place. Elle déroule également sa politique de développement du club ligérien. Les Verts sont certes relégués en Ligue 2, mais le président Ivan Gazidis a assuré que cela n’est pas un obstacle à la mise en ouvre de leur projet initial. Notons que l’été dernier, le groupe canadien a investi 25 M€ dans le recrutement. Ce qui est inédit pour un club de deuxième division, alors les droits TV sont terriblement en baisse.

Interrogé dans la Tribune Verte, Jean Castaneda, un ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, a encensé les nouveaux dirigeants du club. Il constate un « changement notoire » depuis qu’ils ont repris en main le club ligérien. « La seule chose que je sais, car les dirigeants du club l’ont exprimé, c’est qu’ils sont à l’ASSE pour longtemps. KSV n’est pas venu à Saint-Etienne pour faire un coup ou pour rester quelques mois, c’est au contraire du long-terme », a-t-il témoigné.

ASSE : Jean Castaneda demande de la patience aux supporters

L’ancien gardien de but des Verts (1977-1989) se dit séduit par la méthode de travail du président Ivan Gazidis et ses vice-présidents : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld.

« Ils ont une façon de travailler qui leur est propre, qui demande peut-être du temps pour produire de bons résultats. L’ASSE en Ligue 2, bien entendu que ça ne me fait pas plaisir, mais je suis convaincu que la stratégie des nouveaux dirigeants est claire et que ça finira sans doute par porter ses fruits. […]. Il faut donc de la patience », a-t-il confié.

L’ancien gardien de Saint-Etienne tacle Romeyer

Jean Castaneda a souligné ensuite la considération que Kilmer Sports Ventures a pour les anciens joueurs du club : « Les nouveaux dirigeants ont tenu à nous rencontrer à la rentrée dernière. C’était très sympa, très enrichissant et cela faisait du bien que la direction du club manifeste son intérêt par rapport aux anciens que nous sommes. Ils nous ont signifié leur attachement à notre parcours, à ce qu’on avait fait sous le maillot vert […] ».

Selon le footballeur retraité de 68 ans, il avait l’impression que « les anciens joueurs gênaient Roland Romeyer et qu’il était en colère contre eux ». « Il ne restera pas comme l’un des très grands présidents de ce club à ce que je sache », a-t-il martelé en conclusion, parlant de l’ancien président du Directoire de l’ASSE.

