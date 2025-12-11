PSG : Grosse inquiétude à Paris après Bilbao !

Le tacticien du PSG, Luis Enrique a perdu un cadre lors de la rencontre contre l’Athletic Bilbao. Le verdict est attendu ce jeudi.

PSG : Un cadre blessé !

Le PSG a lâché des points et perdu des plumes après le match face à l’Athletic Club. Les Parisiens ont ramené un nul frustrant d’Espagne (0-0). Mais la soirée a surtout révélé un problème plus grave : la blessure de son capitaine. Marquinhos, touché en première période, a quitté le terrain à la pause. On croyait à un simple choc.

Mais le défenseur a évoqué autre chose plus inquiétant. Une douleur à l’adducteur. Paris attend maintenant les examens médicaux pour comprendre ce qui l’attend. À ce moment clé de la saison, cette alerte tombe mal. La première période avait déjà mis Marquinhos sous tension. Positionné dans l’axe, il a tenu quarante-cinq minutes. À la 30e minute, un geste dur d’Oihan Sancet l’a laissé au sol.

Marquinhos serre les dents et finit la mi-temps. Luis Enrique a décidé de le remplacer au retour des vestiaires. Il a lancé Ilya Zabarnyi. Juste après la rencontre, les premières informations ont confirmé une douleur aux adducteurs. D’après RMC Sport, ce type de blessure peut tenir un joueur éloigné plusieurs semaines. La durée dépendra des examens prévus jeudi. Le PSG retient son souffle.

