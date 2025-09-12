Visite XXL à l’OL : Samuel Umtiti fait son retour !

Actuellement sans club, Samuel Umtiti a fait un retour remarqué à l’OL ce vendredi. Cette escapade lyonnaise précède une décision importante pour la suite de sa carrière.

L’OL accueille Samuel Umtiti, un retour qui alimente les spéculations

Un visage familier a refait surface au Groupama Training Center. Samuel Umtiti a fait son retour à l’Olympique Lyonnais ce vendredi. Suffisant pour provoque diverses interrogations chez les supporters. Le défenseur central 2018 va-t-il faire son retour sous les couleurs de l’OL ? Pas vraiment !

Foot Mercato précise que Samuel Umtiti était juste venu saluer ses anciennes connaissances à Lyon. Le joueur de 31 ans est encore loin de s’engager avec son club formateur, à la différence de Rachid Ghezzal. Cette visite arrive en tout cas à un moment décisif. Le champion du monde doit trancher pour son futur proche. Une retraite prématurée est même envisagée.

Notez que le parcours de Samuel Umtiti a été miné par des soucis physiques. Son refus d’opérer son genou avant le Mondial 2018 a eu de graves répercussions. Il est devenu un fardeau financier pour le FC Barcelone avant de signer gratuitement au LOSC à l’été 2023. Le natif de Yaoundé a disputé 13 matchs avec les Dogues en deux saisons. Il est désormais libre de tout contrat.