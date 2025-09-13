Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Maupay !

Un club de Ligue 1 bouge les lignes pour recruter l’attaquant français de l’OM, Neal Maupay. Le joueur pourrait bientôt quitter Marseille.

Mercato OM : Maupay troublé par l’intérêt de l’OL

À Marseille, l’attaque déborde. Les places sont rares, la concurrence féroce. La direction de l’OM a recruté plusieurs gâchettes offensives pendant le mercato estival. Neal Maupay, malgré son attachement affiché au club, se retrouve au centre des rumeurs. En Europe, plusieurs formations le suivent encore. Mais, en France, un club se positionne pour l’accueillir les bras ouverts. Il s’agit de l’Olympique Lyonnais.

Le club rhodanien, ambitieux malgré un début de saison compliqué, voit en lui une opportunité. Et peu à peu, l’idée fait son chemin. Selon les informations de Le 10 Sport, l’ancien joueur de Brentford commence à écouter. Les propositions lyonnaises, répétées et structurées, pèsent dans la balance. Son entourage, prudent, analyse les contours du projet. Changer de club reste une décision lourde, mais l’hypothèse n’est plus écartée.

L’argument financier joue un rôle décisif. L’OL est prêt à maintenir son salaire actuel, estimé à 300.000 euros mensuels. Un effort significatif, preuve de l’intérêt réel du club. Cela rassure Maupay, qui n’aurait pas à revoir ses prétentions à la baisse. À l’OM, l’avenir reste flou. La densité de l’effectif offensif complique sa place dans la rotation. Maupay, jusqu’ici ferme dans son refus, pourrait céder. Lyon insiste pour frapper ce joli coup.

