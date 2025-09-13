OM : Des nouvelles fraîches d’Amine Gouiri après sa blessure

L’OM s’est imposé avec brio contre le FC Lorient (4-0). Mais la blessure d’Amine Gouiri a été au cœur des préoccupations. Les premières informations sur son état de santé viennent de tomber.

OM : Amine Gouri victime d’une blessure à l’épaule

La brillante victoire de l’OM contre Lorent (4-0) est éclipsée par une vive inquiétude. Amine Gouiri a quitté le terrain suite à un violent choc au visage. Le défenseur Bamo Meïté l’a involontairement percuté avec son genou, juste avant la mi-temps.

L’international algérien a tenté de se relever. Mais il a finalement été conduit par le staff médical dans le vestiaire. Sa blessure inquiète les supporters de l’OM. Roberto De Zerbi refuse pourtant de céder à l’inquiétude. Amine Gouiri « souffre d’une blessure à l’épaule », a-t-il précision. L’indisponibilité ou non du joueur sera fixée d’ici mardi.

Il devra passer des examens supplémentaires

Cette blessure survient à un moment capital pour l’OM. Les Olympiens débutent mardi leur leur campagne en Ligue des champions face au Real Madrid en Ligue des champions. Suivi du Classico contre le PSG dimanche au Vélodrome. L’absence d’Amine Gouiri pour ces deux chocs serait un véritable coup dur pour Marseille.

Les premiers examens n’ont constaté aucune blessure grave, indique La Provence. L’ancien Rennais aura cependant besoin de repos avant de retrouver les terrains. Sa participation aux deux prochains chocs est incertaine. Même si l’OM espère un prompt rétablissement de son avant-centre.