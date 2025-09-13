Mercato : L’ASSE refuse une offre XXL de dernière minute

Même si le mercato français est clos depuis plusieurs semaines, l’ASSE a récemment fait face à une grosse offensive pour Lucas Stassin. Mais la direction stéphanoise a de nouveau montré sa détermination à conserver son buteur belge.

Mercato : L’ASSE résiste à l’assaut du CSKA Moscou, Lucas Stassin maintenu

Le mercato estival en France est fermé depuis le 1er septembre dernier. Cela n’empêche pas l’attaquant de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin, d’attirer l’attention à l’étranger. L’international belge était déjà ciblé par le Paris FC et Al-Hilal cet été, sans grand succès. L’ASSE refusant de céder son principal atout offensif.

Lire aussi : ASSE : Lucas Stassin opère un changement inattendu !

Malgré cette position ferme, Lucas Stassin a récemment fait l’objet d’une offre de dernière minute. Le journaliste Sacha Tavolieri l’assume, le CSKA Moscou a proposé une somme d’environ 37 millions d’euros, bonus compris en vue de le déloger de Sainté. Cette offre colossale du club russe s’est finalement soldée par un échec.

À voir

Stade Rennais : Habib Beye prépare du lourd contre l’OL !

Lire aussi : Mercato ASSE : Nouvelle offre irrésistible pour Stassin

La source explique de la position de l’ASSE n’a pas bougé d’un iota. La direction stéphanoise a été catégorique : elle a fermement refusé de se séparer de son joueur de 20 ans. Car Lucas Stassin demeure un pion essentiel à l’équipe d’Eirik Horneland. Le jeune avant-centre belge est précieux pour les Verts qui visent la remontée en Ligue 1 cette saison.