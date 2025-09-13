INFO: Le PSG prépare un évènement grandiose avant le RC Lens

Le PSG reçoit le RC Lens ce dimanche à 17h15 à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, le club de la capitale prépare un évènement grandiose au Parc des Princes.

Le PSG va rendre hommage à Presnel Kimpembe

D’après les dernières informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain aurait prévu de rendre un bel hommage à Presnel Kimpembe à la fin du match contre le RC Lens, dimanche après-midi. Un hommage mérité pour le défenseur central de 30 ans, qui aura tout connu et tout vécu lors de ses vingt années passées dans son club formateur.

Lisez aussi : Mercato PSG : Presnel Kimpembe choisit son prochain club !

Une belle manière pour le Champion du Monde 2018 de remercier le public parisien, lui qui a disputé 241 rencontres avec le PSG et qui a remporté 21 trophées à Paris, dont huit championnats de France et une Ligue des Champions.

À voir

Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Maupay !

« Peuple parisien, une nouvelle page va s’écrire. Une autre va se tourner. Je suis très, très fier d’avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain, ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d’années. (…) Je voulais tout simplement remercier tout le club, le président, le staff, mon équipe, tous les joueurs avec qui j’ai pu jouer, échanger et apprendre aussi.

Je voulais remercier les supporters parce que sans vous, nous ne sommes rien. Ça a été un honneur de pouvoir partager ces moments avec vous que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. Je pars avec plein d’images, la tête pleine. Je voulais tout simplement vous dire merci », a notamment écrit Presnel Kimpembe après l’annonce de son transfert au Qatar Sports Club.

Revenu de blessure en février passé près de deux ans après s’être rompu le tendon d’Achille face à l’OM le 26 février 2023, l’international français n’a jamais réussi à réintégrer la rotation des futurs vainqueurs de la Ligue des champions, qu’il aura toutefois le plaisir de soulever grâce à son entrée en jeu en barrages retour contre le Stade Brestois.

À voir

INFO: Le FC Nantes a menti pour la blessure d’Herba Guirassy

Lisez aussi : Mercato : C’est terminé entre Presnel Kimpembe et le PSG !

La saison dernière, Kimpembe a seulement disputé cinq rencontres toutes compétitions confondues. Il n’était pas entré en jeu lors de la Coupe du monde des clubs, achevée par une défaite en finale face à Chelsea (3-0). Salué par nombre de ses coéquipiers comme l’incarnation de « l’esprit PSG », Kimpembe évoluera donc désormais dans le championnat du Qatar, comme son ex-coéquipier Marco Verratti, parti lui aussi en 2023 vers l’État propriétaire du Paris Saint-Germain.