FLASH Mercato : N’Golo Kanté, grosse surprise de cet hiver !

À quelques mois de la prochaine Coupe du Monde 2026, N’Golo Kanté pourrait signer son grand retour en France. Longtemps associé au PSG, l’ancien milieu de terrain de Chelsea pourrait rejoindre les rangs du Paris FC cet hiver. Explications.

Mercato : N’Golo Kanté, priorité hivernale du Paris FC

À 34 ans révolus, N’Golo Kanté continue de faire rêver et pourrait faire son grand retour en France. Alors que son contrat arrive à échéance avec Al-Ittihad, le Paris FC pourrait bien tenter un pari XXL, selon les informations de Foot Mercato, en le recrutant librement. Mais la concurrence s’annonce rude puisque d’autres clubs saoudiens sont à l’affût.

Après dix journées de championnat, les Bleu Marine ne pointent qu’à la 12e place de la Ligue 1. Le club de la capitale compte 11 points à 8 unités du podium et à 10 points du leader, son gros voisin le Paris Saint-Germain. Promu en Ligue 1 et désormais détenu par la famille Arnault, le club francilien veut frapper fort cet hiver.

Lisez aussi : Mercato Foot : N’golo Kanté offert à deux clubs de Ligue 1 !

À voir

Mercato : Doué blessé, un crack brésilien au PSG cet hiver ?

Son nouveau directeur sportif, Marco Neppe, se pencherait sur le recrutement d’un milieu de terrain d’expérience, annonçait L’Équipe ce vendredi matin. Et il pourrait donc bien s’agir de N’Golo Kanté. Une arrivée du Champion du Monde 2018 propulserait le projet parisien, sans aucun doute, dans une autre dimension.

C’est en tout cas la volonté du nouveau directeur sportif parisien, qui s’active déjà pour le prochain mercato hivernal en visant notamment le recrutement d’un numéro 9 d’envergure. Que ce soit pour cet hiver ou pour l’été prochain, N’Golo Kanté pourrait venir renforcer le collectif de Stéphane Gilli. Racheté par la famille Arnault, le Paris FC ferait d’ailleurs de N’Golo Kanté sa grande priorité pour cet hiver.

Avec son omniprésence habituelle au milieu de terrain, Kanté est toujours au sommet de son art. Pour autant, à moins d’un an de la fin de son contrat, N’Golo Kanté n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club saoudien. Après Paul Pogba, Olivier Giroud ou encore Benjamin Pavard et Florian Thauvin, c’est un autre Champion du Monde 2018 de plus qui pourrait donc poser ses valises en Ligue 1.

Ce serait en tout cas un énorme coup, que ce soit sur le plan sportif ou marketing, pour les pensionnaires du Stade Jean-Bouin. Reste maintenant à voir si l’opération pourra se conclure pour le plus grand bonheur des amoureux du Paris FC.

À voir

Auxerre-OM : Choix fort de De Zerbi en attaque, la compo !

Lire aussi sur le PSG :

OGC Nice Mercato : Franck Haise a trouvé le nouveau N’Golo Kanté

Mercato PSG : N’Golo Kanté, la surprise XXL du Qatar pour Paris ?

À voir

Stade Rennais : Habib Beye obtient deux soutiens de poids !

PSG Mercato : Revirement spectaculaire pour N’Golo Kanté ?