Mercato PSG : Manchester United veut encore écoeurer Paris !

Un an et demi après l’épisode Leny Yoro, Manchester United pourrait à nouveau écoeurer le PSG sur le marché des jeunes talents français. Le club anglais s’active déjà dans ce sens.

Mercato : Le PSG en pince pour un crack du LOSC

Désireux de poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français, le Paris Saint-Germain aurait les yeux tournés vers l’effectif du LOSC Lille. Six mois après avoir trouvé un accord à 55 millions d’euros avec Olivier Létang pour Lucas Chevalier, le PSG aimerait frapper un autre coup fumant chez les Dogues.

En effet, selon les informations de CaughtOffside, les scouts parisiens auraient supervisé le milieu central lillois, considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération. Le natif de Senlis brille avec Lille depuis ses débuts en professionnel lors de la saison 2023-2024 et attise déjà les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Mais si le Paris SG observe, Manchester United semble beaucoup plus pressant dans ce dossier.

Manchester United prêt à chiper Ayyoub Bouaddi au PSG

Luis Campos travaille en coulisses sur le recrutement d’Ayyoub Bouaddi pour l’été 2026, avec la conviction que le milieu de terrain du LOSC a le talent pour apporter un plus au collectif de Luis Enrique dans les années à venir. Mais la concurrence de Manchester United commencerait à faire douter Luis Campos.

« Le PSG s’intéresse à Ayyoub Bouaddi, et les scouts du club l’ont supervisé. Cependant, il semblerait que Man United soit actuellement le club le plus intéressé, même si aucune offre n’a encore été formulée. Les autres concurrents : Arsenal, Liverpool, et le Bayern Munich », rapporte Caughtoffside.

Alors qu’il croyait tenir la corde pour signer Leny Yoro à l’été 2024, le conseiller sportif parisien a vu les Red Devils lui passer devant en obtenant la signature du défenseur central de 19 ans contre une enveloppe de 62 millions d’euros, hors bonus. Un épisode qui semble encore hanter Luis Campos.

En effet, le club anglais s’intéresse à Ayyoub Bouaddi et Campos craint que la présence de Leny Yoro ne l’attire en Premier League. Après une grosse saison 2024-2025, Bouaddi est de nouveau incontournable sous les ordres de Bruno Genesio cet exercice. Impérial dans l’entrejeu, le joueur de 18 ans est perçu à Old Trafford comme la recrue idéale pour pousser vers la sortie Manuel Ugarte, qui n’est jamais parvenu à s’imposer à Manchester.

« Selon nos infos, Luis Campos craint de voir les Mancuniens bouger dès cet hiver, avant lui… Même si le LOSC ne souhaite pas le vendre en cours de saison. Et que le joueur semble plus à même de rester en France plutôt que de tenter l’étranger si tôt dans sa carrière », assure Média Foot. Affaire à suivre…

