Stade Rennais : Habib Beye obtient deux soutiens de poids !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye entretient de très bonnes relations avec ses dirigeants. Son poste n’est pas menacé.

Stade Rennais : Habib Beye reste à Rennes !

Habib Beye n’est plus en danger au Stade Rennais. Selon les rumeurs, le coach sénégalais est sur un siège éjectable à cause des résultats de l’équipe. Le SRFC reste sur six matches sans victoire. Mais les dirigeants du club, Arnaud Pouille et Loïc Désiré sont tous derrière lui et estiment qu’il est l’homme de la situation. Le président et le directeur sportif du club ne fustigent pas les choix opérés par Habib Beye.

« Il (Arnaud Pouille) est venu après le match (face au Toulouse FC), il a été très clair. Il a parlé d’être ensemble, d’avoir cette notion d’unité collective, je reste sur ces mots-là. Après, il l’a dit aussi, il n’y a pas de logique d’ingérence dans les choix que je fais sur l’aspect sportif, il ne les a pas commentés. On a échangé aussi par rapport à ça au club avec Loïc Désiré sur le choix que je faisais, et il respecte totalement mon choix. », a déclaré Beye en conférence de presse ce vendredi.

À voir

Mercato : Doué blessé, un crack brésilien au PSG cet hiver ?

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye fait de grosses révélations !

Malgré le sale temps, Habib Beye n’hésite pas à prendre certaines décisions. Avant le choc face au Toulouse, il a écarté deux cadres Seko Fofana et Ludovic Blas pour manque d’implication à l’entraînement. Mais la direction du club l’a soutenu.

« Ils sont en accord avec celui-ci à partir du moment où mes arguments sont ceux de la logique de la performance, de l’investissement au quotidien que nous voulons ici au Stade Rennais. J’estime que par rapport à ce que nous avons vécu, ce sont deux joueurs qui nous manquent, parce que ce sont deux joueurs de qualité, mais il y a aussi un groupe de 20 joueurs qui a été capable de s’impliquer, qui a pris sa personnalité sans Ludo et Seko sur ce match-là, et on espère avoir cette émulation pour avoir le meilleur groupe possible dimanche. », a-t-il dit.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Habib Beye tranche deux dossiers chauds !

À voir

Auxerre-OM : Choix fort de De Zerbi en attaque, la compo !

Stade Rennais : C’est la guerre entre Fofana, Blas et Beye

Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant le RC Strasbourg !