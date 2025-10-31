OL : Comment Kang a réussi à redresser Lyon après Textor

Michele Kang a réussi le redressement de l’OL à la suite de la démission de John Textor, au regard de la masse salariale actuelle du club rhodanien.

Mercato : L’OL a réduit de 40 % sa masse salariale

Nommée présidente directrice générale de l’OL, fin juillet 2025, Michele Kang a réussi à sauver le club rhodanien de la rétrogradation en Ligue 2. Elle a bien défendu le dossier brûlant laissé par son prédécesseur John Textor, devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Lors de l’audience du 9 juillet 2025, la nouvelle Direction de Lyon a promis de redresser les finances du club. Et avant même la première moitié de l’exercice 2025-2026, la patronne des Gones a bien tenu ses promesses. Selon les chiffres du média Olympique-et-Lyonnais, elle a réduit de 40 % la masse salariale.

Michele Kang réalise des ventes à hauteur de 106 M€

Concrètement, Michele Kang s’est séparé des joueurs dont les gros salaires pesaient lourd dans le budget : Alexandre Lacazette, Nemanja Matic ou encore Jordan Veretout. Des joueurs indésirables ont aussi quitté Lyon, allégeant ainsi la masse salariale. Elle a aussi réalisé de grosses ventes pendant le mercato d’été.

Rayan Cherki à Manchester City (36,5 M€ hors bonus), Georges Mikautadze à Villarreal (31 M€), Lucas Perri à Leeds United (16 M€) et Saïd Benrahma à Neom SC (12 M€). Selon l’estimation du site Transfermarkt, l’Olympique et Lyonnais a fait une entrée de 106 M€ sur les transferts d’été. Mieux, le club a investi seulement 36,5 M€ dans le recrutement lors du dernier mercato.

Fin des gros transferts et salaires à Lyon

Depuis l’arrivée de Michele Kang et de Michael Gerlinger (DG) à la tête de Lyon, les recrutements onéreux sont proscrits. L’été dernier, le club rhodanien s’est ainsi détourné des joueurs dont les prix ont été jugés trop élevés ou dont les salaires n’entrent pas dans la nouvelle grille salariale de l’OL. « Ce sauvetage s’est accompagné d’une politique très restrictive pour revenir à une certaine vérité financière », souligne pour sa part le média spécialisé.

