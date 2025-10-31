Mercato OL : Fonseca lâche sa réponse pour Endrick

Endrick sera-t-il la prochaine recrue de l’OL ? Possible, selon la rumeur qui annonce l’attaquant du Real Madrid à Lyon en janvier. Interrogé sur la piste, Paulo Fonseca l’a laissé entrouverte.

Mercato : Paulo Fonseca botte en touche

L’intérêt de l’OL pour Endrick prend de l’ampleur depuis qu’il a été révélé par Fabrizio Romano. Le club rhodanien serait entré en contact avec son homologue madrilène, afin de se faire prêter les services du jeune avant-centre dès janvier 2026. En quête de temps de jeu, le Brésilien est attentif à l’intérêt de l’Olympique lyonnais.

De plus, la « Maison Blanche » est favorable à l’idée de prêter la pépite de 19 ans, afin de lui donner les moyens de jouer régulièrement et de progresser. À Lyon, Michele Kang a répondu à la rumeur concernant Endrick avant le match contre le Paris FC. « Here we go, ok ok », a-t-elle glissé à un supporter qui lui demandait, en empruntant la célèbre formule du journaliste italien : « Endrick, here we go ? »

Fonseca favorable à l’arrivée d’Endrick à Lyon

Vendredi, Paulo Fonseca également a été interrogé sur la probable arrivée du numéro 9 du Real Madrid entre Rhône et Saône. Mais sa réponse est évasive. « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas ici », a-t-il répondu, avant de laisser une fenêtre ouverte au coéquipier de Kylian Mbappé : « Avoir de bons joueurs, c’est ma volonté. Tous les joueurs de qualité sont les bienvenus ».

L’OL dispose de deux mois pour boucler le dossier Endrick, car le mercato d’hiver sera ouvert officiellement le 1er janvier 2026.

