Mercato ASSE : Un club prépare une offre pour Saint-Etienne

L’ASSE est déjà attaquée, à deux mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Un club de Ligue 1 serait prêt à revenir charge pour Lucas Stassin.

Mercato : Le Paris FC veut arracher Stassin à l’ASSE dès janvier

L’ASSE avait résisté aux propositions de plusieurs clubs, tant en Ligue 1 qu’en Europe, désireux de recruter Lucas Stassin durant tout le mercato d’été dernier. Le Paris FC figure parmi les nombreux prétendants du buteur des Verts. Et il est toujours en embuscade en attendant l’ouverture officielle du marché des transferts de janvier.

Selon les informations de L’Equipe, le club promu en Ligue 1 cette saison n’a pas renoncé au recrutement du jeune l’avant-centre belge. Toujours en quête d’un buteur, en l’absence d’Emmanuel Emegha, le PFC a prévu de transmettre une nouvelle offre à l’AS Saint-Etienne pour Lucas Stassin, si l’on en croit les indiscrétions du quotidien sportif.

Le PFC va-t-il lâcher plus de 30 M€ pour le buteur de Saint-Etienne ?

Néanmoins, les Parisiens devront se montrer très persuasifs, car Kilmer Sports Ventures n’entend toujours pas brader son attaquant de 21 ans. En effet, le groupe canadien avait repoussé une proposition de 26 M€ + 3 M€ de bonus formulée par Marco Neppe, le directeur sportif du club de la capitale.

Recruté à Westerlo en Belgique à 10 millions d’euros, et sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2028, Lucas Stassin est évalué à 16 millions d’euros. Cependant, il a un fort potentiel, en plus d’être déjà décisif avec les Verts depuis la saison dernière.

