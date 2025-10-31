Auxerre-OM : Choix fort de De Zerbi en attaque, la compo !

Incapable de gagner ses trois derniers matchs, l’OM compte réagir ce samedi à Auxerre. Roberto De Zerbi a prévu quelques aménagements tactiques pour ce match avec la titularisation de Robinio Vaz.

OM : De Zerbi contraint de bricoler face à Auxerre

L’Olympique de Marseille connait un passage à vide. Après la défaite (2-1) contre Sporting en Ligue des champions, les Olympiens n’ont toujours pas relevé la tête. Ils ont été battus à Lens (2-1) avant de concédé un match nul frustrant (2-2) face à Angers. Le choc de ce samedi à Auxerre est donc une occasion pour l’OM de renouer avec le succès.

Mais comme face à Angers, Roberto De Zerbi devra composer avec plusieurs absents. Ce sont environ 8 joueurs qui sont indisponible pour ce déplacement. Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Hamed Junior Traoré ou encore Geoffrey Kondogbia font partie de cette liste.

Cette cascade de blessure commence à inquiéter De Zerbi. « C’est une chose d’en avoir deux ou trois absents. Mais là, c’est sept ou huit. Ces blessures me préoccupent », a-t-il déclaré devant la presse. L’entraîneur marseillais est contraint ainsi de revoir ses plans. Il devra bricoler face à Angers.

Robinio Vaz et Aubameyang en pointe

L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs laissé entendre qu’il pourrait innover en attaquant. Entré en jeu face à Angers, Robinio Vaz n’a pas tardé à se mettre en évidence. Il a signé un doublé retentissant. Le jeune joueur pourrait même bénéficier de plus de temps.

L’idée de l’associer en pointe avec Pierre-Emerick Aubameyang reste une option crédible. Tandis que Mason Greenwood et Igor Paixao devraient animer les ailes. « Ils peuvent jouer ensemble, c’est possible. J’ai déjà aligné quatre attaquants dans le passé », a déclaré De Zerbi.

Au milieu, Angel Gomes devrait laisser sa place à Matt O’Riley, aux côtés d’Arthur Vermeeren. La défense connaitre aussi quelques retouches avec le retour de Benjamin Pavard en remplacement de CJ Egan-Riley.

