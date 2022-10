Mercato PSG : Presnel Kimpembe livre un indice sur son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 17:55

En discussions avec ses dirigeants pour une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2024, Presnel Kimpembe s’est livré sur son avenir avec le PSG.

Mercato PSG : Les négociations avancent entre Kimpembe et le Paris SG

Récemment, le quotidien L’Équipe a révélé que la direction du Paris Saint-Germain poursuit ses pourparlers avec les représentants de Presnel Kimpembe en vue d’une prolongation de son bail qui se termine dans deux ans. Le journal sportif explique que les négociations, qui étaient au point mort en raison de la blessure du défenseur central de 27 ans, ont repris de plus belle.

« Les discussions autour d’une prolongation, longtemps en stand-by en raison de sa blessure, de cet aller-retour au Qatar, et d’une volonté du joueur de s’impliquer plus personnellement dans le processus d’échanges, ont repris. Si elles sont moins avancées que dans d’autres dossiers (Marquinhos, Verratti…), les négociations pour une extension du bail – actuellement jusqu’en 2024 – avancent. Difficile, pour autant, d’envisager une finalisation d’ici à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Mais le PSG est décidé à ne pas laisser l’un de ses actifs lancer, l’été prochain, sa saison en étant à un an de la fin de son bail », explique la source francilienne.

Le Champion du Monde 2018 s’impliquant lui-même dans les discussions pour son nouveau contrat, un accord pourrait donc prochainement être trouvé entre les deux parties, même si aucune officialisation n’est attendue avant la fin du Mondial au Qatar. En attendant, le natif de Beaumont-sur-Oise semble vouloir poursuivre l’aventure avec le PSG.

PSG Mercato : Presnel Kimpembe déclare sa flamme au Paris SG

Pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe a les couleurs rouge et bleu dans le sang et dans le coeur. Ce dimanche, après avoir visionné une vidéo qui montre plusieurs supporters parisiens l’ovationner et lui rendre hommage, le coéquipier de Marquinhos et Sergio Ramos a avoué au micro de Téléfoot sa fierté d’être un joueur du PSG. Le compatriote de Kylian Mbappé a notamment déclaré :

« c’est beau, bien sûr que ça me touche. Porter ce maillot, ce n’est pas donné à tout le monde. C’est beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilités ici. Je suis dans un club qui m’a tout donné, qui m’a transmis des valeurs, et j’essaye de lui rendre au quotidien. »

Suffisant pour dire qu’il va accepter de prolonger son bail dans les mois à venir ? Affaire à suivre…