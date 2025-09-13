Mercato OM: Un retour d’envergure en préparation à Marseille

Désireux de ramener l’OM au-devant de la scène nationale et internationale, Pablo Longoria travaille sans relâche au renforcement du club marseillais. Le président du club olympien réfléchirait au retour d’une icône.

Mercato : Un mythique gardien de l’OM raccroche les gants

À 40 ans, le gardien de but de l’équipe de France, détenteur du record du nombre de matches joués sous le maillot de l’OM, met un terme à sa carrière. Libre depuis la fin de son contrat avec le Stade Rennais le 30 juin passé, Steve Mandanda a pris le temps de réfléchir à son avenir. Sollicité par plusieurs clubs de Ligue 1, dont Le Havre AC, le FC Lorient, le Stade Brestois et Montpellier HSC, du Qatar et de l’Arabie Saoudite, le Champion du Monde 2018 a finalement décliné toutes les offres.

Le natif de Kinshasa a confié qu’il lui avait fallu du temps pour accepter cette décision. Deux ans après l’arrêt de sa carrière internationale, Mandanda met également un terme à sa carrière professionnelle, après trois ans passés à Rennes.

Lisez aussi : OM : Steve Mandanda, comment il s’est retrouvé face à une horde de fans furieux

À voir

AS Monaco : Adi Hütter privé d’un cadre à Auxerre, la raison

« J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, déjà, parce que ce n’est pas simple, mais, oui, j’arrête ma carrière. Je suis parti en vacances avec mon ami, Didier (Digard, entraîneur du Havre), et on a beaucoup discuté tous les deux. J’ai eu une grande période de réflexion parce que, si dans mon esprit ça semblait clair, j’ai eu beaucoup de sollicitations.

C’est flatteur, ça veut dire que des dirigeants, des coaches pensent encore à toi. Et, à chaque fois que j’ai dit non, je me suis demandé si je n’allais pas le regretter. Mais à force de dire non : la Turquie trop loin, l’Arabie saoudite pareil, en Ligue 1 pour d’autres raisons… Il me fallait du temps pour l’accepter. Au cours de la saison dernière, je savais que j’allais arrêter.

L’arrivée du coach, Habib Beye (fin janvier), m’a redonné l’envie, j’ai appris à apprécier mon rôle de numéro 2. Et puis, le club a décidé de ne pas renouveler mon contrat, arrive ensuite le dernier match de la saison au Vélodrome », explique l’ancien gardien numéro 2 de l’équipe de France dans une interview accordée au journal L’Équipe, qui fait quelques révélations sur l’après-carrière de Mandanda.

Steve Mandanda bientôt dans l’organigramme de l’OM ?

En effet, selon des sources proches de l’OM, Pablo Longoria et Medhi Benatia mèneraient actuellement la réflexion pour proposer un poste à Steve Mandanda dans l’organigramme du club phocéen. De son côté, le principal concerné a d’ores et déjà exclut une option : entraîneur des gardiens.

À voir

PSG : Luis Enrique confirme la grosse surprise après Lens

Lisez aussi : Stade Rennais : Une offre tombe pour Steve Mandanda

« Entraîneur des gardiens, non, je ne pense pas. Ce n’est pas ce que j’ai envie de faire… Je n’ai pas forcément envie d’en dire plus parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire », a confié Mandanda. Reste maintenant à voir quel poste l’Olympique de Marseille lui offrira pour sa reconversion.