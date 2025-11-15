OL : Textor vire Kang, conflit ouvert entre associés d’EFH

Afficher l’index Masquer l’index
En conflit avec ses partenaires d’Eagle Football Holdings (EFH), dont Michele Kang, John Textor a décidé de nommer de nouveaux administrateurs au Conseil d’administration.
OL : Textor change 5 adminsitrateurs d’EFH, dont Kang
Parti de la présidence de l’OL et d’Eagle Football Group (EFG) en juin dernier, John Textor se concentre désormais sur son autre club au Brésil, Botafogo. Cependant, il est toujours à couteaux tirés avec ses associés du groupe à Lyon, ainsi que le bailleur de fonds, Iconic Sports.
Quatre mois et demi après son départ de la tête du club rhodanien, l'homme d'affaires américain a décidé de remanier le Conseil d'administration d'Eagle Football Holdings. Vendredi, John Textor a nommé cinq de ses proches au sein de son conseil d'administration Eagle Football Holdings. Il a choisi Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger, Frank Patterson et Shahrad Tehranchi.
Ces nominations entraînent par conséquent les départs d’actionnaires originels, notamment Michele Kang et Jean-Pierre Conte. Deux autres administrateurs Alexander Bafer et David Horin sont également remerciés par le patron de la Holding.
Michel Kang reste la présidente de l’Olympique Lyonnais
Toutefois, Michele Kang garde ses fonctions à la présidence de l’Olympique Lyonnais et d’Eagle Football Group. Selon L’Équipe, ces changements confirment la rupture entre John Textor et ses anciens partenaires financiers, avec qui il est engagé à présent dans une bataille juridique outre-Manche.
