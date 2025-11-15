OL : Textor vire Kang, conflit ouvert entre associés d’EFH

En conflit avec ses partenaires d’Eagle Football Holdings (EFH), dont Michele Kang, John Textor a décidé de nommer de nouveaux administrateurs au Conseil d’administration.

OL : Textor change 5 adminsitrateurs d’EFH, dont Kang

Parti de la présidence de l’OL et d’Eagle Football Group (EFG) en juin dernier, John Textor se concentre désormais sur son autre club au Brésil, Botafogo. Cependant, il est toujours à couteaux tirés avec ses associés du groupe à Lyon, ainsi que le bailleur de fonds, Iconic Sports.

Quatre mois et demi après son départ de la tête du club rhodanien, l’homme d’affaires américain a décidé de remanier le Conseil d’administration d’Eagle Football Holdings. Vendredi, John Textor a nommé cinq de ses proches au sein de son conseil d’administration Eagle Football Holdings. Il a choisi Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger, Frank Patterson et Shahrad Tehranchi.

À voir

Quetigny-ASSE : Coupe de France, une incroyable compo

Lisez aussi : Mercato OL : 10M€ ! Ce crack ne rêve que de Lyon

Ces nominations entraînent par conséquent les départs d’actionnaires originels, notamment Michele Kang et Jean-Pierre Conte. Deux autres administrateurs Alexander Bafer et David Horin sont également remerciés par le patron de la Holding.

Michel Kang reste la présidente de l’Olympique Lyonnais

Toutefois, Michele Kang garde ses fonctions à la présidence de l’Olympique Lyonnais et d’Eagle Football Group. Selon L’Équipe, ces changements confirment la rupture entre John Textor et ses anciens partenaires financiers, avec qui il est engagé à présent dans une bataille juridique outre-Manche.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Retour à Lyon ? Caqueret répond cash

Mercato OL : Une piste de Lyon en Liga se referme

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour Roberto ?

Mercato OL : Une offre tombe pour Tyler Morton