INFO Mercato : Ibrahima Konaté au PSG cet hiver ? La bombe !

Libre en fin de saison, Ibrahima Konaté ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir avec Liverpool. Annoncé dans les plans du PSG et du Real Madrid, le défenseur central français va devoir se décider assez rapidement.

Mercato PSG : Liverpool lance un ultimatum à Ibrahima Konaté

Liverpool ne veut plus continuer patienter dans le dossier Ibrahima Konaté. D’après les dernières informations de CaughtOffside, les Reds auraient clairement fait comprendre aux représentants du défenseur de 26 ans qu’il doit absolument faire connaître sa décision avant l’ouverture du mercato hivernal.

Le quotidien L’Équipe rapportait ces derniers jours que le club anglais aurait soumis une nouvelle proposition de contrat au clan Konaté. Les Champions de Premier League en titre seraient confiants quant aux négociations, citant le rôle central du natif de Paris dans l’effectif d’Arne Slot comme preuve que son avenir à long terme se trouve à Anfield.

Toutefois, face à l’hésitation du joueur, le club de la Mersey veut boucler rapidement ce dossier et sommerait désormais Ibrahima Konaté, soit d’accepter la nouvelle offre de prolongation qui vient de lui être faite. Soit, il sera placé sur le marché des transferts cet hiver afin de recruter Marc Guéhi (Crystal Palace) dans la foulée. Cette situation pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain.

Le PSG prêt à lancer l’offensive pour Konaté cet hiver ?

Après cinq saisons passées à Liverpool et en Premier League, Ibrahima Konaté pourrait s’offrir un nouveau challenge dès cet hiver. En effet, si Liverpool décidait de le vendre, le joueur formé au Paris FC pourrait rapidement rebondir au Paris Saint-Germain.

Malgré l’arrivée d’Ilya Zabarnyi l’été passé, le club de la capitale n’a pas renoncé à l’idée d’attirer un international français pour consolider sa charnière centrale. Dans cette optique, Konaté et Dayot Upamecano sont régulièrement cités comme des priorités pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour le recrutement de 2026.

Alors que le second semble se diriger vers une prolongation avec le Bayern Munich, Ibrahima Konaté pourrait faire l’objet d’une offre dingue de la part du Paris Saint-Germain en cas de départ durant le mercato de janvier. Même s’il faudra se méfier de la concurrence du Real Madrid dans cette affaire.

