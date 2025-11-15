Mercato PSG : Accord conclu pour Roberto ?

Un nouveau phénomène brésilien, Ryan Roberto fait craquer les dirigeants du PSG. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Ryan Roberto attendu à Paris cet été ?

Le PSG revient sur un terrain qu’il connaît bien : celui des jeunes talents venus du Brésil. Mais cette fois, le Real Madrid et le Barça avancent aussi, prêts à lui chiper la pépite. En 2024, Paris a mis 40 M€ sur deux talents auriverdes : Lucas Beraldo, 21 ans, et Gabriel Moscardo, 20 ans. Mais ces deux joueurs n’ont pas réussi à convaincre le tacticien parisien Luis Enrique.

Pourtant, Luis Campos, le directeur sportif du Paris SG dégote une nouvelle pépite là-bas. Selon la presse brésilienne, le club vise Ryan Roberto, 17 ans. C’est un ailier droit formé à Flamengo et déjà vainqueur de la Coupe intercontinentale U20. D’après GloboEsporte, Ryan Roberto est lié à Flamengo jusqu’en 2027, mais son contrat est particulier : le joueur appartient à 50 % au club carioca, et à 50 % à l’Athletico Paranaense. Sa clause libératoire ? 50 M€.

Si Luis Campos estime que le potentiel est réel, alors le PSG pourrait accélérer. Pas tout de suite, mais pour l’été prochain. Ryan Roberto sera majeur à partir de mars 2026. Et Paris, une nouvelle fois, pourrait tenter de dénicher au Brésil la pépite que beaucoup de clubs cherchent.

