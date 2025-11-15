Mercato PSG : Accord conclu pour Roberto ?

Durée de lecture : 2 minutes
Mercato PSG : Luis Campos aux commandes
© Luis Campos prépare le mercato du PSG
Afficher l’index Masquer l’index

Un nouveau phénomène brésilien, Ryan Roberto fait craquer les dirigeants du PSG. Le coup se prépare pour le prochain mercato estival.

Mercato PSG : Ryan Roberto attendu à Paris cet été ?

Le PSG revient sur un terrain qu’il connaît bien : celui des jeunes talents venus du Brésil. Mais cette fois, le Real Madrid et le Barça avancent aussi, prêts à lui chiper la pépite. En 2024, Paris a mis 40 M€ sur deux talents auriverdes : Lucas Beraldo, 21 ans, et Gabriel Moscardo, 20 ans. Mais ces deux joueurs n’ont pas réussi à convaincre le tacticien parisien Luis Enrique.

Pourtant, Luis Campos, le directeur sportif du Paris SG dégote une nouvelle pépite là-bas. Selon la presse brésilienne, le club vise Ryan Roberto, 17 ans. C’est un ailier droit formé à Flamengo et déjà vainqueur de la Coupe intercontinentale U20. D’après GloboEsporte, Ryan Roberto est lié à Flamengo jusqu’en 2027, mais son contrat est particulier : le joueur appartient à 50 % au club carioca, et à 50 % à l’Athletico Paranaense. Sa clause libératoire ? 50 M€.

À voirOM : Benatia copie un ancien boss… et ça secoue Marseille !

Lire aussi : Mercato PSG : Enrique valide l’arrivée d’un crack anglais !

Si Luis Campos estime que le potentiel est réel, alors le PSG pourrait accélérer. Pas tout de suite, mais pour l’été prochain. Ryan Roberto sera majeur à partir de mars 2026. Et Paris, une nouvelle fois, pourrait tenter de dénicher au Brésil la pépite que beaucoup de clubs cherchent.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Deux recrues XXL annoncées au Paris SG

PSG : Rendez-vous pris aux Etats-Unis pour un attaquant !

À voirQuetigny-ASSE : Coupe de France, une incroyable compo

Mercato PSG : Le successeur d’Hakimi arrive pour 30 M€ !

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News