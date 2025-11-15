OM : Roberto De Zerbi attend un renfort de poids !

Les nouvelles sont bonnes pour l’attaquant de l’OM, Amine Gouiri après sa blessure. Le joueur sera bientôt de retour à Marseille.

OM : Amine Gouiri bientôt de retour !

Plusieurs cadres de l’OM sont encore coincés à l’infirmerie et cela chamboule les plans du tacticien du club, Roberto De Zerbi en ce début de saison. Amine Gouiri fait partie de ceux-ci. L’attaquant algérien a été violemment percuté par le gardien de l’Ouganda le 14 octobre dernier, lors d’un match avec l’Algérie. Opéré récemment, le Marseillais ne retrouvera probablement pas les terrains avant le 20 janvier 2026.

Le crack marseillais suit un programme de reprise à Doha au sein de l’hôpital orthopédique et de médecine sportive Aspetar, reconnu mondialement. Sa rééducation progresse très bien. L’objectif est de raccourcir les délais de guérison et accélérer sa récupération, pour que Roberto De Zerbi retrouve vite sa gâchette offensive.

Ce retour serait un renfort de poids pour le tacticien marseillais. Avant sa blessure, l’Algérien avait disputé six matches de Ligue 1, a claqué un pion et délivré une passe décisive. Si tout se passe bien, l’international algérien sera opérationnel pour la seconde partie de la saison.

