ASSE : CdF, Quetigny prépare un coup terrible contre Sainté

Pendant que l’ASSE veut se faire respecter contre l’AS Quetigny en Coupe de France, le club amateur menace de créer l’exploit face aux Verts à Dijon.

Coupe de France : L’ASSE veut passer le 7e tour

L’ASSE, 3e de Ligue 2, affronte l’AS Quetigny, club évoluant en Régional 2 (soit en 6e division) en Coupe de France. La rencontre est programmée au stade Gaston-Gérard, ce samedi (20h30). Les Verts ont débarqué à Dijon avec une équipe fortement diminuée, en raison de l’absence de plusieurs internationaux et des nombreuses blessures dans leur effectif.

L’objectif de l’équipe d’Eirik Horneland est évidemment d’éliminer son adversaire du 7e tour, afin de poursuivre la compétition. Une compétition dans laquelle l’AS Saint-Etienne veut aller le plus loin possible, comme indiqué par son entraîneur.

Quetigny : Une préparation spéciale contre Saint-Etienne

Mais en face, l’équipe de David Régnet s’est préparé à bouleverser les plans des Stéphanois. Certains joueurs ont été ménagés lors des derniers matchs de championnat, afin d’être affutés lors de la rencontre avec les Verts.

« On a beau essayer de contrôler les choses dans le vestiaire et de leur dire de ne pas penser au match contre l’ASSE, c’est impossible », a raconté l’entraîneur de Quetigny dans Le Bien Public.

« On n’était pas à l’abri d’une blessure ou d’un carton. Il a fallu gérer quelques pépins physiques et des cartons. […]. L’idée étant que tout le monde soit présent contre l’AS Saint-Etienne, afin d’éviter une grosse déception », a-t-il justifié ensuite.

Régnet (coach de Quetigny) : « On va jouer crânement notre chance »

Alors que Brice Maubleu a déclaré vouloir faire respecter la hiérarchie, David Régnet lui a répondu cash : « On va jouer crânement notre chance ». En effet, le coach du club côte-d’orien rêve d’affronter les Verts depuis le tirage au sort. Selon ses confidences à ICI Saint-Étienne Loire : « C’est le match d’une vie ».

Notons que l’équipe de David Régnet devrait bénéficier du soutien de 8 000 à 10 000 supporters face à celle d’Eirik Horneland, dont les supporters sont interdits à Dijon par le préfet de la Côte d’Or. L’ASSE est donc prévenue !

