Mercato Stade Rennais : Kees Smit attendu à Rennes cet hiver ?

Les dirigeants du Sade Rennais envisagent de frapper un joli coup aux Pays-Bas pour le prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain, Kees Smit pourrait arriver.

Mercato Stade Rennais : Kees Smit dans le viseur du SRFC ?

Kees Smit affole l’Europe à quelques mois de l’ouverture du mercato hivernal. Le jeune milieu, 19 ans, attire déjà le Stade Rennais, Newcastle, le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich. Des géants, partout en Europe. Le jeune crack est en pleine forme aux Pays-Bas. La saison dernière, il a rejoint l’équipe première ; depuis, il s’est installé comme titulaire.

International U21 néerlandais, Smit reste lié à l’AZ jusqu’en 2028. Cette année, il pèse dans le jeu : deux buts, quatre passes décisives. La direction, elle, le valorise autour de 35 M€. L’AZ Alkmaar, selon Sky Sports, veut bien vendre Kees Smit. Mais pas à n’importe quel prix. Smit peut partir, mais seulement si une offre XXL tombe.

Selon les indiscrétions, le Stade Rennais veut la pépite néerlandaise, mais aucune offre n’est envoyée jusqu’à présent. Selon Transfermarkt, Kees Smit vaut 10 millions d’euros. Les géants d’Europe pourraient damer le pion au club breton s’il ne fait pas vite.

