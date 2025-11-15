Mercato OM : Un roc français arrive à Marseille !

Les dirigeants de l’OM foncent sur une pépite en Allemagne pour le prochain mercato hivernal. Le Bayern Munich a fixé le tarif pour son joueur.

Mercato OM : Direction Marseille pour Sacha Boey ?

La concurrence est très rude au Bayern Munich. Et cette fois, c’est Sacha Boey qui en fait les frais. Le club s’apprête à libérer ce joueur ciblé par l’OM depuis quelques mois. Arrivé le 28 janvier 2024, Boey avait signé jusqu’en 2028. Un transfert à près de 30 millions d’euros, bonus inclus. L’ancien de Galatasaray pensait s’imposer en Bavière, mais c’est le calvaire qu’il vit. Rien ne s’est passé comme prévu.

Boey n’a pas trouvé sa place au sein de l’ogre bavarois. Dans la hiérarchie bavaroise, Konrad Laimer l’a dépassé. Mieux intégré, plus constant, plus convaincant. Le Bayer Munich aurait alors décidé de le laisser partir. Selon Bild, les dirigeants allemands veulent mettre fin à l’aventure. Boey, lui, ne restera pas sans options. L’OM le suit. La Juventus aussi.

À voir

Mercato PSG : Accord conclu pour Roberto ?

Lire aussi : Mercato : l’OM vise deux rocs en Ligue 1

Les pensionnaires du stade Vélodrome avaient flairé le coup lors du dernier mercato estival, mais sans succès avant la clôture du marché des transferts. Les Marseillais sont chauds pour l’accueillir et le relancer. Cette saison, Sacha Boey a fait 9 apparitions en Bundesliga avec le géant allemand. Dernier point, le Bayern réclame 18 millions d’euros. Pour l’OM et la Juve, c’est le prix pour espérer relancer Sacha Boey.

Lire la suite sur l’OM

OM : Un crack bloque sa prolongation, un départ envisagé !

Mercato : L’OM en danger, une pépite visée par des Saoudiens

À voir

OL : Textor vire Kang, conflit ouvert entre associés d’EFH

Coup dur à l’OM : Un autre défenseur se blesse après Aguerd