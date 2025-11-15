Mercato-choc : Le PSG proche de l’exploit pour Upamecano ?

Après huit saisons passées en Bundesliga, Dayot Upamecano pourrait quitter les rangs du Bayern Munich pour signer son grand retour en France sous les couleurs du PSG. Les lignes bougent dans ce sens.

Mercato PSG : Dayot Upamecano hésite à Munich

Libre le 30 juin prochain, Dayot Upamecano commence à donner des maux de tête aux dirigeants du Bayern Munich. Les semaines à venir s’annoncent décisives pour l’avenir du défenseur central de 27 ans. Au sommet de sa forme, affichant une solidité et une constance qui en font un titulaire indiscutable au Bayern Munich et en Équipe de France, l’ancien joueur du RB Leipzig hésite à parapher un nouveau bail malgré l’insistance de sa direction.

Et dès le 1er janvier 2026, Upamecano pourra signer un pré-accord avec le club de son choix. Une ouverture que compte bien exploiter le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pour recruter gratuitement l’un des meilleurs défenseurs du monde. À en croire les dernières informations de RMC sur ce dossier, les dirigeants parisiens auraient d’ores et déjà une proposition prête pour le natif d’Évreux, dont l’agent Moussa Sissoko entretient de très bonnes relations avec le club de la capitale, puisque c’est lui gère également les intérêts de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Randal Kolo Muani.

Très proche de Dembélé, le numéro 2 du Bayern Munich pourrait décider de quitter la Bundesliga pour venir enrichir davantage l’arrière garde du PSG avec à la clé un salaire qui le placerait parmi les plus gros revenus des cinq grands championnats européens. D’ailleurs, le journaliste Fabrice Hawkins est clair sur le sujet : « pour lui c’est simple : soit il prolonge au Bayern, et il est en position de force pour le faire, soit il recevra, c’est sûr, une offre du PSG sur la table. »

Malgré la concurrence du Real Madrid et de Liverpool, le Paris SG serait confiant dans ce dossier, le principal concerné appréciant énormément le collectif de Luis Enrique. « Le Paris Saint-Germain est un très, très grand club, avec un super coach et de magnifiques joueurs », a notamment déclaré Dayot Upamecano avant le match entre l’équipe de France et l’Ukraine au Parc des Princes.