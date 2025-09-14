Grosse confirmation: Le PSG a tenté de signer Olivier Giroud

Avant de s’engager avec le LOSC cet été, l’attaquant français Olivier Giroud aurait pu signer avec le PSG. Le joueur de 38 ans a dévoilé la raison de son refus de venir à Paris.

Mercato : Leonardo voulait Olivier Giroud au PSG

Olivier Giroud a livré une anecdote étonnante sur sa carrière. Interrogé par Le Média Carré, l’attaquant français a révélé qu’avant de rejoindre l’AC Milan en 2021, plusieurs grands clubs s’étaient intéressés à lui. Après des belles années passées en Ligue 1 où il a particulièrement brillé avec Montpellier, Olivier Giroud a attiré les grosses écuries européennes.

Il a d’abord rejoint Arsenal, où il a réalisé un très bon passage, avant de s’engager à Chelsea, puis à l’AC Milan. Impressionnant devant les cages, le meileur buteur de l’équipe de France avait tapé dans l’œil de Leonardo au temps où il était le directeur sportif du Paris Saint-Germain. En effet, Giroud a avoué ce dimanche avoir eu quelques contacts avec Leonardo au moment de rejoindre l’AC Milan en 2021.

« Quand je suis parti de Chelsea au Milan, mon agent m’avait dit qu’il y avait un intérêt du Barça. Le Bayern aussi, et puis j’avais eu des contacts avec Paris, peut-être à l’époque Leonardo. Je ne pouvais pas faire mieux dans les choix que j’ai faits. Je me sens béni parce que j’ai eu la chance de jouer pour les clubs que je supportais jeune : Arsenal, Chelsea et Milan. Donc, je n’ai aucun regret », confie l’avant-centre du LOSC Lille.

Après Zlatan Ibrahimovic, le PSG aurait donc pu avoir un autre numéro 9 de grande taille, mais Giroud a fait le choix de l’étranger plutôt que de revenir en France, neuf ans après son départ de Montpellier.