Mercato PSG : Un cadre historique poussé vers la sortie

Le PSG se prépare à tourner une page de son histoire. Capitaine respecté et visage familier du Parc des Princes, Marquinhos pourrait vivre ses derniers mois à Paris. En coulisses, la piste Dayot Upamecano rebattrait les cartes d’une défense en pleine mutation.

Un symbole du PSG fragilisé par le mercato

Sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos n’imaginait sans doute pas voir son avenir s’assombrir si tôt. À 31 ans, le Brésilien reste une référence, un cadre du vestiaire, un homme de devoir plus que de lumière. Mais le PSG version projet durable n’épargne plus personne, pas même ses monuments.

Lire aussi : Mercato PSG : Un coup XXL déclenche la folie à l’étranger

À voir

Mercato OM : Benatia sur une jolie piste, c’est validé

La direction parisienne prospecte activement et l’ombre de Dayot Upamecano plane désormais sur la charnière. Une concurrence qui pourrait devenir existentielle pour le capitaine, dont le statut n’est plus intangible dans un club obsédé par la performance immédiate.

Upamecano, le profil qui change tout

Ludovic Obraniak ne cache pas son enthousiasme à l’idée d’un tel renfort. « Franchement, vu le profil du PSG, sa stabilité, sa pérennité, l’entraîneur, la complicité qu’il pourrait avoir avec Pacho… Vous imaginez Dayot Upamecano – Willian Pacho ? », s’interroge-t-il au micro de La Chaîne L’Équipe.

L’ancien Lillois va plus loin : « Celui qui viendra s’y coller, il faudra qu’il se lève quand même tôt le matin ». Une manière appuyée de souligner l’impact potentiel du défenseur du Bayern Munich, taillé pour incarner l’avenir immédiat de la défense parisienne.

Marquinhos, la fin d’un cycle ?

Face à cette perspective, l’avenir de Marquinhos s’inscrit en pointillés. Obraniak évoque une transition inévitable : « Marquinhos va quand même rentrer dans une phase où il va plus devenir quelqu’un qui va accompagner ». Et peut-être plus encore. « Ou qui prendra peut-être un envol au Brésil », glisse-t-il, comme un épilogue possible. À Paris, même les capitaines ne sont plus éternels.

Lire aussi sur le PSG :

Transfert-choc : Dayot Upamecano déjà attendu au Paris SG !

PSG : Une incroyable nouvelle confirmée pour Hakimi au Maroc

À voir

OGC Nice – ASSE : La peur s’installe déjà à Nice avant le choc

Après la Coupe Intercontinentale, le PSG répond cash au Real