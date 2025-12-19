OGC Nice – ASSE : La peur s’installe déjà à Nice avant le choc

À quelques heures de retrouver l’ASSE en 32e de finale de Coupe de France, l’OGC Nice navigue en eaux troubles. Face à une équipe de Saint-Etienne en pleine reconstruction et ambitieuse, la Méditerranée retient son souffle.

OGC Nice – ASSE : Une ambiance tendue à Nice

L’OGC Nice aborde ce rendez-vous avec des nerfs à vif. Neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues pèsent lourd sur les épaules du GYM, et la sanction de huis clos accentue encore la pression sur les joueurs. Le public, privé de son rôle habituel de soutien bruyant, ne pourra donc pas créer cette bulle protectrice que le club avait l’habitude de connaître.

Lire aussi : ASSE : Horneland perd une pièce maîtresse avant Le Mans

À voir

Mercato PSG : Campos prépare un coup sensationnel en défense

Dans ce climat, l’incertitude domine. Maxime Bacquié, journaliste à Ici Azur, résume bien la situation : « Est-ce qu’ils seront dans cet état d’esprit de revanche après le 8-0 de l’année dernière ? Je ne sais pas. Ce n’était pas le même entraîneur sur le banc, quasiment pas le même groupe. Ils sont dans leur mission remontée… Rien ne peut nous rassurer avant ce match. » La crainte d’une nouvelle désillusion plane sur le stade Allianz Riviera.

Saint-Étienne, une équipe ambitieuse

Pour l’ASSE, ce déplacement représente une opportunité. Deuxième du championnat de Ligue 2, le club stéphanois souhaite mesurer ses forces face à une formation de Ligue 1 en difficulté. Patrice Alberganti, ancien joueur niçois, insiste sur l’importance du duel : « Ils vont se challenger, parce qu’ils vont rejouer contre une équipe de Ligue 1… Ce match peut être une soupape de décompression si tu arrives à marquer et gagner le match. »

Le club forézien reste fidèle à son style : intensité et jeu offensif. Le contraste avec l’OGC Nice est net : alors que les Aiglons pataugent dans la crise, Saint-Étienne se présente avec un effectif renforcé, prêt à saisir la moindre opportunité. Loin d’être une formalité, ce match promet d’être un véritable test pour les Niçois.

La tension d’un match à huis clos

Jouer sans supporters change tout. L’absence de l’ambiance survoltée du public azuréen pourrait bien peser sur le moral des joueurs. Les automatismes se cherchent, les certitudes s’érodent, et chaque erreur sera amplifiée sous l’œil des caméras. Le huis clos n’élimine pas la pression : au contraire, il la concentre sur le terrain.

Chaque duel, chaque passe ratée ou réussie sera observée avec une acuité maximale. Le GYM devra puiser dans ses ressources pour éviter que ce match ne tourne à la débâcle. Saint-Étienne, lui, se frotte les mains : l’occasion de frapper un grand coup et d’envoyer un message fort à l’élite.

Lire aussi sur l’ASSE :

Coupe de France : L’ASSE peut-elle enfoncer l’OGC Nice ?

À voir

Mercato OM : Benatia sur une jolie piste, c’est validé

Mercato ASSE : Un riche prétendant ne lâche pas Stassin

ASSE : Déjà une absence majeure contre le Mans FC