Mercato OM : Benatia sur une jolie piste, c’est validé

L’OM pourrait bientôt renforcer son secteur offensif avec un joueur algérien en fin de contrat. Himad Abdelli, star montante du SCO Angers, est désormais dans le viseur de Medhi Benatia.

Mercato Himad Abdelli : un profil taillé pour Marseille

À 26 ans, Himad Abdelli a réalisé une saison remarquable avec le SCO Angers, et attire désormais l’attention des recruteurs européens. Alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif algérien pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille sans indemnité de transfert, un atout non négligeable pour Pablo Longoria et son équipe.

L’ancien milieu algérien Medhi Lacen n’hésite pas à valider cette piste : « Abdelli est propre techniquement, capable de jouer entre les lignes et de casser les lignes », explique-t-il. Pour Lacen, ce profil correspond parfaitement aux exigences d’un club comme le club phocéen, toujours en quête de joueurs capables de combiner talent et adaptabilité.

Marseille, un défi mais une opportunité

Intégrer l’Olympique de Marseille n’est pas une mince affaire, surtout pour un joueur étranger. Le club phocéen impose une pression constante et une exigence de résultats immédiats. « Marseille, ce n’est pas uniquement une question de football, il y a un environnement particulier », souligne Medhi Lacen.

Pour autant, Abdelli dispose des qualités nécessaires pour réussir dans ce contexte. Avec un encadrement adéquat et le temps de s’acclimater, le jeune Algérien pourrait rapidement devenir un atout majeur de l’équipe, offrant créativité et dynamisme au milieu de terrain marseillais. Un pari calculé qui pourrait se révéler payant pour Marseille.

