Mercato OM : Benatia vise trois rocs pour 2026 !

Trois noms circulent déjà dans les couloirs de la Commanderie pour remplacer Leonardo Balerdi. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia prépare le coup pour 2026.

Mercato OM : Benatia cible le successeur de Balerdi

L’OM veut vendre Leonardo Balerdi après le Mondial 2026. Le joueur n’est pas en pleine forme depuis le début de la saison et fait face à une rude concurrence. S’il quitte Marseille, cela va permettre au club phocéen d’encaisser une belle plus-value. Dans sa tête, Medhi Benatia a déjà des successeurs en ligne de mire.

Premier nom : Joel Ordoñez. L’été dernier, il était la grande priorité. Benatia a formulé plusieurs offres, dont certaines au-delà de 30 millions d’euros avec bonus. Bruges, malgré une promesse d’ouverture en cas de grosse proposition, a refusé. L’OM, pourtant, n’abandonne pas. À 21 ans, l’Équatorien reste dans les plans. Les contacts se poursuivent, la confiance demeure.

Deuxième cible : Alexsandro. La saison 2024-2025 a changé son statut. Avec Lille, il s’est imposé, jusqu’à attirer l’œil de nombreux cadors européens. Le Brésilien a séduit Benatia, qui en fait une piste crédible et sérieuse. Son profil coche toutes les cases.

Enfin, la pépite : Tylel Tati. À Nantes, le jeune défenseur de 17 ans impressionne déjà. Successeur annoncé de Nathan Zézé, il joue ses premiers matchs de Ligue 1 avec assurance. Son contrat stagiaire court jusqu’en 2028, mais les Canaris veulent le verrouiller. Benatia, lui, observe attentivement. Trois noms, trois profils, une même idée : préparer l’OM de demain.