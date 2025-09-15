OM : La mèche est vendue, un deal déjà bouclé pour l’été 2026 ?

La direction de l’OM a récemment officialise le prêt d’Amine Harit à l’Istanbul Basaksehir. Mais le milieu de terrain marocain ne se fait plus d’illusion pour un retour à Marseille.

Mercato OM : Amine Harit, un départ bien plus que temporaire

Amine Harit a récemment quitté l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain marocain a été prêté à l’Istanbul Basaksehir vendredi dernier. Le club turc a même la possibilité de le recruter définitivement en levant son option d’achat. D’ailleurs, l’international marocain ne se voit pas revenir à l’OM l’été prochain.

Amine Harit a en effet vendu la mèche sur son futur proche : son aventure à l’OM est bel et bien terminée. « Aujourd’hui se termine mon aventure avec l’OM, après quatre saisons intenses », a-t-il posté sur les réseaux sociaux. Avec cette phrase conjuguée au passé, le joueur de 28 ans ne se voit pas revenir à l’Olympique de Marseille.

Amine Harit va donc tenter de relancer sa carrière en Turquie. Et même s’il n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi, l’ancien Nantais gardera « précieusement » les souvenirs vécus à l’OM. Son message d’adieux est donc très limpide. La natif de Pontoise a bel et bien tourné la page Marseille. Le dernier revendra à l’Istanbul Basaksehir de lever son option achat en fin de saison.