Avant Dunkerque, Le Mans FC muscle sa préparation : le programme dévoilé

Le Mans FC sort d’une semaine décevante avec une défaite 0-1 à domicile face à Rodez. L’équipe entraînée par Patrick Videira se prépare à réagir face à Dunkerque et les bouchées sont déjà doubles.

Le Mans s’active avant la réception de Dunkerque

Nouveaux pensionnaires de la deuxième division française, Ligue 2 BKT, les joueurs manceaux coulent en ce début de saison. Sur les 5 premiers matchs, ils n’ont enregistré qu’une seule victoire, face à Bastia le 22 août dernier à l’occasion de la 3e journée. Avant son unique succès de la saison, Le Mans avait réalisé un match nul contre Guingamp (3-3), avant de tomber 1-2 face à Montpellier.

Lire aussi : Ligue 2 BKT : Les vérités de la 32e journée du championnat

À voir

Le mercato de l’ASSE correspond-il aux ambitions du club ?

Vendredi dernier, l’équipe sarthoise est tombée face à une bonne équipe de Rodez qui l’a battue 0-1, un revers de trop après la défaite déjà difficile à digérer face au Stade de Reims. Vendredi prochain, une occasion en or se présente pour les Manceaux. Un succès face à Dunkerque, leur prochain adversaire, pourrait permettre à l’équipe de retrouver ses esprits.

Pour bien préparer l’échéance qui amorcera le week-end prochain, Patrick Videira a défini un planning qui s’étend de ce 15 septembre à la fin du week-end prochain. Dans celui-ci, les joueurs s’entraîneront mardi et mercredi à 10 h. Jeudi, dernier jour de préparation du match de vendredi, l’entraînement se fera dès 10 h 30. Un décrassage est programmé pour samedi, soit au lendemain du match. L’intensité de l’entraînement de samedi sera déterminée en fonction de la prestation de l’équipe et surtout du résultat.