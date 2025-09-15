PSG : Grande nouvelle pour la réception de l’Atalanta en LDC

Le PSG ouvre sa saison en Ligue des Champions mercredi soir contre l’Atalanta Bergame au Parc des Princes. À 72 heures de cette rencontre, Luis Enrique a reçu une bonne nouvelle.

Khvicha Kvaratskhelia disponible pour PSG – Atalanta

Sorti prématurément lors de la victoire du PSG face au RC Lens (2-0), dimanche après-midi, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, en raison d’un coup à un mollet, Khvicha Kvaratskhelia ne souffre pas d’une blessure sérieuse. Victime d’un coup en début de match à la suite d’un vilain tacle d’Odsonne Édouard, qui l’avait obligé à céder sa place à la demi-heure de jeu, l’attaquant de 24 ans a passé des examens qui se sont montrés globalement rassurants.

D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, « ces derniers ont révélé une légère blessure et son cas n’inspire de trop grande inquiétude dans l’entourage du joueur. » La présence de l’international géorgien contre l’Atalanta Bergame mercredi soir pour la première journée de la Ligue des Champions n’est pas à écarter. Très prudent, Luis Enrique ne prendra toutefois aucun risque avec Kvaratskhelia après avoir déjà perdu sur blessure Ousmane Dembélé et Désiré Doué pendant la dernière trêve internationale.

« Kvara s’est fait mal au début », avait déclaré Luis Enrique à la fin du match contre les Sang et Or. « Kang-In Lee, ça n’a pas l’air très grave. Le plus grave, je pense que c’est Beraldo », avait ajouté l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le cas du défenseur central de 21 ans semble finalement un peu moins alarmiste.

L’international brésilien devrait éviter une longue période d’indisponibilité même si sa participation au match contre l’Atalanta semble compromise. Le PSG aborde une semaine dense avec le déplacement au Vélodrome pour le Classique contre l’OM, quatre jours plus tard, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.