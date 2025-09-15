Mercato LOSC : Olivier Giroud, la bonne pioche de Lille

Les débuts d’Olivier Giroud au LOSC confirment que le club ne s’est pas trompé en recrutant l’attaquant de 39 ans bientôt.

Mercato : Olivier Giroud décisif à 2 reprises en 3 matchs

Le LOSC a recruté dix nouveaux joueurs, dont Olivier Giroud, pendant le mercato d’été. Le club nordiste a dépensé 38 millions d’euros, mais l’avant-centre Tricolore est arrivé libre de Los Angeles FC en Major League Soccer (MLS). Tout comme Chancel Mbemba de l’Olympique de Marseille. Lille a vraiment réussi une belle opération en enrôlant ces deux internationaux sans indemnité de transfert.

Le recrutement de l’ancien joueur d’Arsenal, de Chelsea ou encore l’AC Milan est même un coup de génie. En plus de son expérience du haut niveau, il est une véritable force offensive pour l’équipe de Bruno Genesio. En seulement trois matchs disputés en Ligue 1, Olivier Giroud a déjà inscrit deux buts, dont celui de la victoire du LOSC contre l’AS Monaco (0-1) dans le temps additionnel.

Lille 2e de Ligue 1, Giroud élu « Dogue du mois »

Il n’a pas marqué contre Toulouse FC, dimanche, mais il a contribué à la victoire renversante des Dogues au bout du temps additionnel (2-1, 90e+ 8). L’équipe de Lille OSC est deuxième du championnat (avec 10 points) et dauphin du PSG (12 points) à l’issue des quatre premières journées. Comptant trois victoires et un nul, elle est invaincue et possède la meilleure attaque de Ligue 1, avec 13 buts marqués.

Sur le plan individuel, le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France (57 buts) est déjà récompensé de son début de saison canon. Il a été élu « Dogue du mois » d’août par les supporters lillois. Comme quoi, la direction du LOSC a été bien inspirée de recruter Olivier Giroud pour remplacer Jonathan David en pointe de l’attaque.

