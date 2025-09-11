Secousse à l’OM : La nouvelle défense de De Zerbi a fuité !

Pour le choc de ce vendredi soir entre l’OM et le FC Lorient, Roberto De Zerbi devrait surprendre. Les nouvelles recrues défensives, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd, sont pressenties pour débuter.

OM-Lorient : De Zerbi révolutionne sa défense, Pavard et Aguerd titulaires ?

L’Olympique de Marseille se retrouve à un carrefour décisif. Il faudra faire le pleine de confiance avant d’aller défier le Real Madrid en Ligue des champions. Cela passe par un succès impératif vendredi contre le FC Lorient. Roberto De Zerbi a même prévu de se présenter avec une défense remaniée pour ce match de la 4e journée de Ligue 1.

Les nouvelles recrues Benjamin Pavard et Nayef Aguerd ont retrouvé la Commanderie ce mercredi à l’issue de la trêve internationale. Et selon les dernières informations de L’Équipe, les deux défenseurs devraient débuter la réception du FC Lorient au Vélodrome. Il faut dire que De Zerbi n’a pas vraiment le choix.

L’entraîneur de l’OM fait face à la suspension de CJ Egan-Riley et au retour tardif de son capitaine Leonardo Balerdi. Cette situation pousse l’Italien à chambouler son arrière-garde. Le match contre Lorient sera donc un test grandeur nature pour le duo Pavard-Nayef Aguerd, s’ils sont alignés. Les supporters espèrent en tout cas que ces nouvelles recrues seront la solution aux problèmes défensifs de l’OM.