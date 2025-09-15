PSG : L’Atalanta Bergame annonce une décision radicale !

Prochain adversaire du PSG pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame a pris une décision radicale pour l’une de ses attaquants. Explications.

PSG : L’Atalanta Bergame écarte Ademola Lookman

Si le Paris Saint-Germain a déjà pris ses aises en tête de la Ligue 1 avec quatre victoires en autant de matches, Luis Enrique ne veut rien laisser au hasard. Car au-delà de la victoire face au RC Lens (2-0), la Ligue des Champions occupe désormais toutes les pensées dans la capitale.

Mais avec une infirmerie pleine et les absences de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee et Lucas Beraldo, le coach du PSG va devoir se creuser les méninges pour aligner une équipe compétitive face à l’Atalanta Bergame mercredi soir au Parc des Princes.

Et contre toute attente, le club italien a pris une décision bien surprenante. En effet, Ivan Juric, l’entraîneur de la formation de Serie, a confirmé qu’Ademola Lookman reste en dehors du groupe et sera donc absent pour le déplacement à Paris.

« Lookman présent face au PSG ? Je ne pense pas, c’est une situation désagréable, vraiment pas bonne. Il a beaucoup donné à l’Atalanta, mais l’Atalanta lui a aussi beaucoup donné. Nous avons besoin de joueurs prêts et motivés, qui se soucient du club et veulent progresser. On verra bien ce qui se passera à l’avenir », a déclaré le technicien croate au micro de DAZN.

Pour rappel, afin de mettre la pression à sa direction pour son transfert à l’Inter Milan, l’attaquant nigérian n’a pas hésité à sécher les entraînements pendant deux semaines. Sauf que les Nerazzurri n’ont pas accepté de payer les 50 millions d’euros exigés par l’Atalanta avant la fermeture du marché des transferts.

Résigné, Lookman est revenu à l’entraînement, mais Ivan Juric l’a écarté depuis. Le Ballon d’Or africain 2024 ne sera donc pas présent face au PSG pour le premier match de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Plutôt une bonne nouvelle pour le Champion d’Europe en titre.