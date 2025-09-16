OL : Une bonne nouvelle tombe avant Angers SCO !

L’OL a pesté contre l’arbitrage après la défaite face au Stade Rennais en Ligue 1. Pour calmer la tempête, la Direction Technique de l’Arbitrage a désigné un arbitre neutre pour le prochain choc face à Angers SCO.

OL : Clément Turpin au sifflet, l’apaisement avant Angers

Après la tempête née de Rennes-OL, un nom tombe : Clément Turpin. C’est lui qui dirigera vendredi la rencontre entre Lyon et Angers, au Groupama Stadium. Les critiques contre Ruddy Buquet, arbitre du naufrage lyonnais en Bretagne, et contre Stéphanie Frappart, en charge de la VAR, avaient alimenté la colère.

Dans ce contexte, le choix du prochain arbitre était scruté. La Direction Technique de l’Arbitrage a tranché : Turpin tiendra le sifflet. L’ancien numéro un des arbitres français n’a jamais été vu comme hostile à l’OL. Certains l’imaginent même plutôt neutre, voire favorable. Mais ces perceptions restent celles de supporters convaincus que l’homme en noir influence le destin de leur club.

En réalité, le message est de calmer le jeu. Avec Turpin, la Fédération française de football réduit les risques d’une nouvelle polémique. Lyon, cette fois, ne conteste pas. Les Gones vont essayer de se relancer face aux Angevins.

