Mercato OM : 96M€ ! L’incroyable coup de folie de Marseille

L’OM a vécu un mercato d’été de toutes les audaces. En déboursant 96 millions d’euros, le club phocéen a repoussé ses propres limites… au risque de se lier les mains pour l’hiver.

Mercato OM : Un été à 96M€, Marseille voit grand

L’OM n’a pas regardé à la dépense. Selon Transfermarkt, 96 millions d’euros ont été investis pour bâtir un effectif XXL, mêlant expérience européenne et jeunesse prometteuse. Igor Paixao, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren ou encore Pierre-Emerick Aubameyang incarnent cette ambition assumée, presque décomplexée.

Lire aussi : Mercato OM : Marseille face à une grosse offre, Longoria dit non

À voir

OGC Nice – ASSE : La peur s’installe déjà à Nice avant le choc

À ces arrivées s’ajoutent les levées d’options d’achat de Pierre-Emile Hojbjerg, Neal Maupay et Jonathan Rowe. Une accumulation de signatures qui donne le tournis… et le sourire aux supporters. À Marseille, l’audace fait partie de l’ADN, parfois jusqu’à l’excès.

Longoria joue cartes sur table

Face aux chiffres, le président marseillais ne se dérobe pas. « Concernant le mercato d’hiver, c’est une situation dans laquelle je vais être très clair et très transparent. Quand tu commences la saison, tu as toujours un objectif économique à respecter pendant la saison », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Avant d’admettre : « Le mercato d’été a fait que nous sommes allés plus haut que ce que nous avions prévu, pour différentes circonstances, notamment parce que des joueurs qui devaient sortir ne sont finalement pas sortis ». Un aveu rare, presque rafraîchissant, dans un football souvent adepte de la langue de bois.

Un mercato d’hiver sous contrainte

Conséquence directe : janvier sera plus raisonnable. « Le mercato de janvier doit être une situation dans laquelle on maintient le niveau de compétitivité de l’équipe (…) tout en cherchant à alléger un peu la contrainte économique du club », précise Longoria.

La conclusion est claire : « La vérité aujourd’hui, c’est que nous sommes au-dessus de ce que nous avions prévu ». À Marseille, le pari est lancé. Reste à savoir si ce coup de folie à 96M€ se transformera en jackpot sportif… ou en rappel à l’ordre budgétaire.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Marseille face à une grosse offre, Longoria dit non

À voir

Mercato PSG : Un cadre historique poussé vers la sortie

OM : Officiel, le Vélodrome accueille une nouvelle signature

Mercato : L’offre de l’OM pour Souffian El Karouani fuite !